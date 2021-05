Die französische Tochter des deutschen Projektentwicklers Notus hat im zentralfranzösischen Baraize den ersten Notus-Photovoltaik-Solarpark des Unternehmens in Frankreich realisiert.

Seit Ende April produziert der Notus-Photovoltaik-Solarpark in Baraize in Zentral-Frankreich Strom. Das 15,6-Megawatt-Solarkraftwerk versorgt damit mehr als 4000 Haushalte mit sauberer Energie. „In nur wenigen Monaten wurde eine kolossale Arbeit geleistet, bravo an alle Beteiligten, die eine tadellose Professionalität an den Tag legten”, freut sich Lionnel Perrot, Bürgermeister der Standortgemeinde Baraize.

Trotz der besonderen Herausforderungen durch Corona-Beschränkungen hat Notus die Anlage auf mehr als 20 Hektar in wenigen Monaten fertiggestellt. „Unser Dank gilt unseren Partnern, Zulieferern und unserem Team vor Ort“, sagt Heinrich Lieser, Präsident von Notus énergie France. Dabei waren die Anreise der Installationsteams und die Lieferung einzelner Bauteile zeitweise nur eingeschränkt möglich. „Besonders möchten wir uns auch für die angenehme Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden und den Grundstückseigentümern vor Ort bedanken“, so Lieser weiter.

Über die Beteiligungsplattform Lendosphere haben sich etwa 200 Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Gemeinden mit mehr als 1,1 Mio. Euro am Bau des Photovoltaik-Kraftwerks beteiligt.

Lionnel Perrot, Bürgermeister des 3500-Einwohner-Ortes, ist vollauf zufrieden: „Der Bau des Photovoltaik-Solarparks ist abgeschlossen. Es ist eine sehr gelungene Umsetzung, die zur Entwicklung der erneuerbaren Energien beiträgt. Glückwunsch an die Firma Notus, die während des gesamten Projekts immer sehr aufmerksam auf unsere Wünsche eingegangen ist. Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern sowie den engagierten Bürgern vor Ort für die vorbildliche Zusammenarbeit herzlich bedanken“, so Perrot.

Nach dem Anschluss ans Stromnetz plant der Projektentwickler nun im Juni soweit möglich eine große Einweihungsfeier für den Notus-Photovoltaik-Solarpark – insbesondere auch für die etwa 200 Mitunternehmerinnen und -unternehmer, die sich finanziell beteiligt haben. „Wir werden gemeinsam einen kleinen Schritt auf dem Weg der französischen Energiewende und die ersten Schritte raus aus der Corona-Pandemie feiern“, erklärt Heinrich Lieser optimistisch.

19.5.2021 | Quelle: Notus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH