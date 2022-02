Schoenenergie will Photovoltaik-Geschäft bundesweit ausbauen

Die Solarfirma Schoenenergie aus Trier will deutschlandweit expandieren. Neue Niederlassungen soll es zunächst in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland geben.

Schoenenergie will in diesem Jahr unter anderem im saarländischen St. Ingbert, in Bad Kreuznach und im Kreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz Niederlassungen für sein Photovoltaik-Geschäft gründen. Am neuen Standort in Bergisch Gladbach baut das Team bereits seit Anfang des Jahres die ersten Solaranlagen. Die Niederlassung in Münster, die bisher Solaranlagen für Industrieunternehmen installiert hat, soll ihr Angebot um private und gewerbliche Anwendungen erweitern.

Geschäft mit Photovoltaik-Kraftwerken soll auch wachsen

Auch der Bereich der Photovoltaik-Kraftwerke von Schoenergie soll wachsen. Rund 220 Megawatt plant das Unternehmen ans Netz zu bringen. Das entspricht einer Umsatzsteigerung in diesem Geschäftsbereich von 24 auf 37 Millionen Euro.

Außerdem will das Unternehmen Tiefbauarbeiten künftig selbst übernehmen. „Mit einer eigenen Tiefbau-Abteilung können wir flexibler agieren und sparen die Kosten für externe Dienstleister“, erklärt Geschäftsführer Gerd Schöller.

Für die Photovoltaik-Kraftwerke will Schoenenergie auch die neuen 670-Watt-Hochleistungsmodule von Trina nutzen.

Schoenenergie hat Umsatz und Arbeitsplätze in 2021 verdoppelt

Die Ausbaupläne folgen auf eine deutliche Umsatzsteigerung. Das Familienunternehmen hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz mit rund 35 Millionen mehr als verdoppelt. Die Zahl der Mitarbeiter:innen stieg von 60 auf über 120. „Wir freuen uns, dass wir unseren Zielumsatz von 22 Millionen nicht nur erreicht, sondern weit übertroffen haben – und wir expandieren weiter. Es ist unser langfristiges Ziel, erneuerbare Energielösungen deutschlandweit anzubieten“, erklärt Schöller. Für 2022 erwartet er eine Umsatzsteigerung um 35 Prozent.

Die Schoenergie GmbH wurde 2008 in Föhren bei Trier als Familienunternehmen von den Brüdern Bernd, Erik, Gerd und Volker Schöller gegründet. Das Unternehmen hat sich seit seiner Gründung auf die Planung, die Installation und die Wartung von Solarstromanlagen für private, gewerbliche und Industrieanwendungen spezialisiert. Bisher hat Schoenenergie mehr als 2.000 Photovoltaik-Systeme mit rund 650 MW Leistung installiert.

Schoenergie setzt dabei auf einen Komplettservice. Die hauseigenen Ingenieur:innen, Elektriker:innen und Installateur:innen planen und bauen von der privaten Dachanlage bis zum solaren Kraftwerk sämtliche Anlagenformen inkl. Batteriespeicher, Trafostationen, Wärmeerzeugern und Ladeinfrastukturen. 2020 erhielt das Unternehmen eine Auszeichnung als „Attraktiver Arbeitgeber Rheinland-Pfalz“.

22.2.2022 | Quelle: Schoenenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH