Berenberg finanziert Solarpark von Greencells in Ungarn

Die Saarbrücker Greencells Group baut einen weiteren Solarpark in Ungarn. Dafür erhält sie Fremdkapital von der Berenberg Bank und will weitere Parks dort realisieren.

Die Privatbank Berenberg und der internationale Solarparkentwickler Greencells Group starten ihre Zusammenarbeit mit dem ungarischen Solarpark „Szügy“. Das teilte Berenberg mit. Dafür stellt der Berenberg Green Energy Junior Debt Fund III eine Finanzierung für die Bau- und Inbetriebnahmephase eines 65,2 Megawatt (MW) Solarparks zur Verfügung. Berenberg agiere zudem als Anlageberater des Fonds.



Mit dem Bau des Solarparks hat Greencells bereits begonnen, die Inbetriebnahme ist für Oktober 2022 vorgesehen. Der Park verfügt zudem über eine staatlich garantierte Einspeisevergütung für einen Zeitraum von 25 Jahren ab Inbetriebnahme.



Für den Solarpark werden rd. 121.000 Photovoltaik-Module verbaut, die ca. 78.820 Megawattstunden (MWh) Strom produzieren sollen. Das Projekt unterstützt Ungarn dabei, unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Gas und Kernenergie zu werden, die bis heute Ungarns größte Energiequelle in der Stromerzeugung darstellen.

Weitere Solarparks in Ungarn

Das Projekt Szügy ist das bisher größte Investment von Geencells im ungarischen Photovoltaikmarkt, weitere Projekte sind in Planung. Andreas Hoffmann, Greencells CEO erklärte: „Ungarn hat sich rasant zu einem hoch attraktiven Markt für Solarenergie entwickelt. Greencells ist nach errichteter Kapazität bereits heute Marktführer in Ungarn und wird diese Position weiter ausbauen. Auch in Ungarn ist Solarenergie heute die günstigste Form umweltfreundlicher Energieerzeugung und vollkommen unabhängig von staatlichen Fördermaßnahmen hoch wirtschaftlich.“ Bisher hat das Unternehmen bereits 145 MW Photovoltaik ans Netz gebracht. Zudem befänden sich Projekte mit einer Gesamtleistung von 191 MW im Bau. Zudem habe sich Greencells ein Projektcluster von 124 MW konnte vertraglich gesichert.



Torsten Heidemann, Head of Infrastructure & Energy hebt hervor: „Das Projekt Szügy ist das erste Investment der Berenberg Fonds in Ungarn und demonstriert somit einen weiteren erfolgreichen Einstieg in einen neuen Markt.“

1.3.2022 | Quelle: Berenberg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH