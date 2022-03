Im Februar 2022 haben Branchenvertreter den Landesverband Erneuerbare Energien Sachsen e.V. (LEE Sachsen e.V.) als Verband für alle Sparten der Erneuerbaren ins Leben gerufen.

Die Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH hat mitgeteilt, dass die sächsische Erneuerbare-Energien-Branche mit dem Gründungsdatum vom 3. Februar 2022 den Landesverband Erneuerbare Energien Sachsen e.V. (LEE Sachsen e.V.) gegründet hat. Dieser wurde im Vereinsregister Leipzig eingetragen. Die Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gehört zu den Gründungsmitgliedern des Landesverbandes.

Der LEE Sachsen e.V. soll als sächsischer Berufsverband fungieren und das Bindeglied der Branche in die Bundespolitik sein. „Ihre sächsische Stimme in Berlin“, wie Maslaton schreibt. Gerade die vergangenen drei Wochen, mit dem menschenverachtenden Überfall des russischen Machthabers Wladimir Putin, hätten gezeigt, dass es nun umso wichtiger geworden ist, Erneuerbare Energien nicht nur als Mittel zur Verhinderung der Klimakrise zu begreifen (was sie zweifelsohne und konkurrenzlos sind). Erneuerbare Energien sind die günstigste und einfachste Möglichkeit für die Bundesrepublik Deutschland, unabhängig von (nicht nur, aber auch und vorrangig) russischen Energieimporten zu werden. Erneuerbare Energien haben damit durch den russischen Angriffskrieg eine geo- und sicherheitspolitische Dimension in der breiten Öffentlichkeit, die viele Branchenvertreter bereits seit Jahren anmahnen. Diesen Impetus gilt es zu nutzen, um die Erneuerbaren voranzubringen, und zwar spartenübergreifend, heißt es in der Pressemitteilung.

Der LEE Sachsen e.V. begreift sich dabei als sächsischer Vertreter aller Sparten der Erneuerbaren. Von der Planung, über die Erzeugung bis zur endgültigen Nutzung in all ihren Formen.

Inwieweit der neue Verband eine Ergänzung oder Konkurrenz zum VEE Sachsen e.V. darstellt, dem im BEE organisierten bestehenden Landesverband, macht die Pressemitteilung keine Angaben. Die Internetseite des Verbandes befindet sich im Aufbau und bietet noch keine Informationen.

24.3.2022 | Quelle: Maslaton Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH