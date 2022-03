Solare Schulung für Kommunen in MV voller Erfolg

Eine neue Schulungsreihe der Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV) trifft bei Kommunen auf große Resonanz. Es geht um die kommunale Realisierung von Solaranlagen.

Ein Angebot für die solare Schulung von Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern trifft auf positive Nachfrage. Das berichtet die Landesenergie- und Klimaschutzagentur Mecklenburg-Vorpommern (LEKA MV). Demnach haben 108 Bürgermeister, Gemeindevertreter und Verwaltungsmitarbeitende nun am ersten Modul der Schulungsreihe der LEKA MV teilgenommen. Dabei haben sie ferner Details zur Bauleitplanung sowie zur Bedeutung von Solarparks in der Energiepolitik des Landes erfahren. Ein zweite Modul zur finanziellen Beteiligung folgt.

„Die große Resonanz auf unsere neue Schulungsreihe zeigt deutlich, wie wichtig der Ausbau der erneuerbaren Energien für jede einzelne Kommune ist. Insbesondere Solarparks spielen aktuell und zukünftig in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern eine bedeutende Rolle bei der Energiewende“. Das erklärt Gunnar Wobig, Geschäftsführer der LEKA MV, das neue Schulungsangebot.

„Wir stellen in unseren Beratungen allerdings immer wieder fest, dass in den Gemeinden oft noch die Erfahrung und das Fachwissen fehlen, um sich für den bestmöglichen Standort, die passende Größe oder den geeignetsten Betreiber eines Solarparks zu entscheiden. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit unserer Schulungsreihe Bürgermeister, Gemeindevertreter und Verwaltungsmitarbeitende zu ermutigen und zu befähigen, die bestmöglichen Entscheidungen für ihre Gemeinde, ihre Klimabilanz, ihren Haushalt und letztlich für ihre Bürgerinnen und Bürger zu treffen“, ergänzt Gunnar Wobig.

Photovoltaik und Biodiversität

Das zweite Modul der kostenlosen Schulungsreihe widmet sich der finanziellen Beteiligung an Solarparks. Es geht dabei unter anderem um die erwartbaren Einnahmen. Diese resultieren beispielsweise aus Pachteinnahmen oder der Beteiligung nach Paragraph 6 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 2021. Eine weitere Option sei die sich vorteilhaft auswirkende Neuregelung der Gewerbesteuerzerlegung. In zwei weiteren Modulen gehe es zudem um die Themen Standortauswahl, Naturschutz sowie Bürgerdialog. Dabei erklären Experten, wie ein Solarpark für eine Aufwertung der Böden und eine damit einhergehende Zunahme an Biodiversität zu nutzen ist. Dies ist auch ein wichtiger Aspekt im Rahmen der Agri-Photovoltaik. Zur Bestimmung eines geeigneten Standorts zeigt die LEKA MV Möglichkeiten zur Potenzialflächenanalyse für die Gemeinden auf und stellt Tipps für die Gestaltung einer gelungenen Bürgerinformationsveranstaltung vor. In Impulsvorträgen berichten Kommunen aus Mecklenburg-Vorpommern zudem von ihren Erfahrungen bei der Planung und Realisierung von Photovoltaikprojekten.

28.3.2022 | Quelle: LEKA MV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH