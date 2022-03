Schweiz installiert im Februar 200.000 Solarpanel

In der Schweiz deckt die Photovoltaik mittlerweile sechs Prozent des Strombedarfs. Alleine im Februar kamen auf Schweizer Dächern rund 200.000 Anlagen neu hinzu.

Die Schweiz hat alleine im Februar rund 200.000 Solarpanel auf Schweizer Dächer installiert. Darüber berichtet die Schweizer Photovoltaikorganisation Swissolar. Wie es weiter hieß, deckt die Photovoltaik damit über 6 Prozent des Schweizer Strombedarfs. Allein bei gleichbleibendem Tempo kämen jährlich rund 1 Prozent dazu, rechnet die Organisation vor. Die Wertschöpfung der Photovoltaik in der Schweiz belief sich im vergangenen Jahr (2021) auf über 700 Millionen Euro. Diese entfielen hauptsächlich auf Planung, Installation, Wartung und Export von Maschinen, Werkzeugen und Komponenten und floss direkt in die einheimische Wirtschaft – Tendenz steigend.

«Die Schweizer Solarwirtschaft hat 2021 eine Auftragssteigerung von 30 Prozent gestemmt», sagt Swissolar-Geschäftsleiter David Stickelberger. Heute umfasst die Schweizer Solarbranche bereits rund 7000 Vollzeitstellen und diese Zahl sollte und dürfte sich in den nächsten 10 Jahren verdreifachen. Deshalb baut Swissolar derzeit einen Berufslehrgang auf: «Immer mehr Junge wollen in diesen Bereich einsteigen», so Stickelberger. «Wir müssen ihnen eine solide Ausbildung ermöglichen.» Ab 2024 soll die Ausbildung zum Solarspezialisten starten.

Hohes Potenzial für Dächer und Fassaden

Trotz den derzeit laufenden wichtigen Diskussionen zu möglichen alpinen Standorten grosser Photovoltaikanlagen steht weiterhin das Solarpotenzial der Dächer und Fassaden im Vordergrund. Allein auf bestehenden Gebäuden und Infrastrukturen liesse sich mehr Strom erzeugen als die Schweiz heute verbraucht. Eine besondere Herausforderung ist dabei oft die architektonische Integration.

Nationalrat und Swissolar-Präsident Jürg Grossen: «Die Solarenergie wird zur tragenden Säule der Schweizer Energieversorgung. Wir haben die Technologie, die Antworten und die Lösungen – jetzt müssen die Hürden weg», so Grossen. Mit dem angestrebten Ausbau wird Solarstrom zum wesentlichen Player im Strommarkt, der zur Versorgungssicherheit beiträgt. Zudem gelte es, so Grossen, vermehrt den energiewirtschaftlichen Kontext der Photovoltaik zu betrachten, also die Netzebene und über die Schweizer Grenzen hinaus.

Klar sei: Das erfreuliche Marktwachstum muss sich für die Erreichung der Klimaziele und für die Sicherheit der Stromversorgung weiter fortsetzen. Bis 2030 sollte der jährliche Zubau bei 2000 Megawatt liegen, dreimal höher als heute. Was es braucht, um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, hat Swissolar kürzlich in einem 11-Punkte-Programm der Schweizer Solarwirtschaft zusammengefasst.

29.3.2022 | Quelle: Swissolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH