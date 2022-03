Investoren engagieren sich bei Febesol

Der Photovoltaik-Spezialist Febesol aus dem Rhein-Neckar-Kreis erhält Unterstützung zweier Investoren. Damit will das Unternehmen expandieren.

Mit den Investoren Gerard Reid (Co-Founder und Partner von Alexa Capital) und Derek Doyle (Architekt) will der Photovoltaik-Spezialist Febesol schneller und stärker expandieren. Das teilte das Unternehmen aus St. Leon-Rot im Rhein-Neckar-Kreis mit. „Febesol kann, wovon andere gerne erzählen“, zitiert die Firma dabei Investor Gerard Reid. „Mit dem Kapitalschub, dem Know-how und dem Netzwerk der Investoren können wir unsere Expansion wie durch einen Zeitsprung noch nachhaltiger vorantreiben.“ Darüber freut sich Gründer Daniel Fellhauer

Gemeinsam mit seinem Partner Daniel Bender hat er Febesol innerhalb weniger Jahre zu einem Photovoltaikunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern aufgebaut, das pro Jahr rund 1.000 Solaranlagen plant und montiert. Die Prozessstruktur und die Ausbauschritte für das Unternehmen haben auch den neu eingestiegenen Partner Thomas Kercher und die beiden Investoren überzeugt.

Letzte Meile

Das Dreier-Team in der Geschäftsführung verfügt über viel Erfahrung, was die „letzte Meile“ in der Photovoltaik bedeutet. Darunter versteht das Unternehmen, die Anlagen bei gleichbleibender Qualität sowie effizient bei privaten Endkunden zu installieren und zu betreuen. „Verkaufen können viele. Gut beraten einige. Und dann noch gut montieren, das können nur wenige.“ Das sagt Thomas Kercher, der mehr als 20 Jahre Managementerfahrung im Solarmarkt in das Unternehmen einbringt.

Das Unternehmen will mit der nicht näher genannten Kapitalspritze zu einem Topanbieter für Photovoltaik in Deutschland aufsteigen. Daniel Fellhauer: „Wir werden ein Schulungscenter gründen, in dem neue Mitarbeiter alles von der Pike auf lernen. So sorgen wir für gleichbleibend hohe Qualität bei der Montage und werden selbst zur Eindämmung des Fachkräftemangels aktiv“.

Die Febesol GmbH & Co.KG versorgt jährlich rund 1.000 Privathaushalte mit Photovoltaikanlagen. Ziel ist ferner, den Solarmarkt im Bereich der Montage von erneuerbaren Energieanlagen mit zukunftsorientierter und prozessgesteuerter Arbeitsweise anführen. Aus den eigenen Reihen bildet Febesol zudem Solarteure aus. Außerdem gibt es die Febesol-Academy zur Bündelung der handwerklichen Kräfte. Das Unternehmen ist ferner mit mehr als 50 Mitarbeitern aus 18 Ländern aktiv.

30.3.2022 | Quelle: Febesol | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH