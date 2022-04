The smarter E präsentiert Finalisten für Intersolar-Award

10 Finalisten gibt es für den Intersolar Award 2022. Er wird an die wichtigsten Innovationen im Rahmen der Smarter E Europe im Mai verliehen.

Die Finalisten für den Intersolar-Award 2022 stehen fest. Darüber berichtet die Fachmesse The smarter E Europe. Der Preis würdigt zukunftsweisende Technologien und Innovationen. Die Gewinner erhalten am 10. Mai 2022 die Auszeichnung, am Vorabend von The smarter E Europe mit ihren vier Energiefachmessen – Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe – vom 11. bis 13. Mai 2022 auf der Messe München.

Leistungsstärke in der Modultechnologie

Die eingereichten Produkte des Intersolar AWARD 2022 zeigen: Bei der PV-Modultechnologie spielt Nachhaltigkeit bei der Herstellung der Produkte sowie dem Transport eine immer größere Rolle. Bleifreie PV-Module auf Basis von kristallinem Silizium, wiederverwendbare und zusammenklappbare Transporteinheiten für PV-Module bestehend aus recyceltem Kunststoff sind Beispiele. Dabei geht die Entwicklung hin zu einer starken Reduzierung der Abschattungsverluste mit einhergehenden hohen Wirkungsgraden der Module. In der Materialtechnik geht die Tendenz der nominierten Hersteller ferner zu einer Vermeidung oder zum gänzlichen Verzicht bedenklicher Stoffe bei den Modulen.

Breites Spektrum bei Wechselrichter und Systemtechnik

Die Wechselrichter-Hersteller reagieren auf die neuen leistungsstarken Zelltechnologien, indem sie die DC-String-Eingänge auf über 20 Ampere (A) ausgelegen. Sehr viele Geräte haben inzwischen die automatische Lichtbogendetektion integriert. Der Trend, immer mehr Funktionen in den Wechselrichter zu integrieren, setzt sich fort: zum Beispiel Messung der Stromstärke-Spannungs-Kennlinie, automatische Stringabschalter (SSLD), cloudbasiertes intelligentes Energiemanagement, Lade-/Entladefunktionen für Batterien, Elektrofahrzeuge und Verbraucher, Back-up-Funktionen und Systeme für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV). Zudem ist mit einigen Wechselrichtern eine AC-Verkettung (AC-Daisy-Chaining) möglich, um die Kabelkosten zu senken. Zur besseren Netzintegration können insbesondere Großwechselrichter schwache Netze stützen.

Eine hohe Variation an Produkten und Innovationen zeigt auch der Bereich der Systemtechnik. PV-Trackersysteme kommen in der Agri-Photovoltaik zum Einsatz. Sie sollen helfen, die Witterungsbedingungen wie Regen, Hagel oder Wind entsprechend den Erfordernissen der Pflanzen anzupassen. Auch Montagesysteme und Konstruktionslösungen für unterschiedliche Dacharten wie für Dachsandwichelemente, Trapezblechdächer und Gründächer werden zu sehen sein. Ein universelles Befestigungssystem mit flexibler Abdichtungsplatte für Ziegeldächer erspart den Installateuren die aufwendige Dachziegelbearbeitung. Eine neuartige UV-stabile Verkapselungsfolie für PV-Module erhöht die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Ein Eye-Catcher ist ein an eine Blume erinnerndes nachgeführtes PV-System, bei dem neben der Nachführungstechnik auch Batterien und Ladesteckdosen für Elektroautos in die Tragsäule integriert sind.

Die Finalisten des Intersolar AWARD 2022

FREECOLD SARL (Frankreich): Der Mini-Tank MTR50 ist ein solares Kühlungssystem für kleinere Produzenten von Milch oder Säften in sonnigen und auch abgelegenen Regionen. In dem Komplettsystem wird Solarstrom direkt ohne Umrichtung oder Speicherung für die Kühlung und hochwertige Aufbewahrung von zwei Melkvorgängen verwendet. Der stabile Tank ist leicht und gut zu transportieren. Aus Hygienegründen ist das Tankinnere in Aluminium ausgeführt und besitzt eine automatische UV-Licht-Desinfektionseinheit. So bleiben Milch oder Saft auch bei hohen Temperaturen frisch bis zum Verkauf.

Der Mini-Tank MTR50 ist ein solares Kühlungssystem für kleinere Produzenten von Milch oder Säften in sonnigen und auch abgelegenen Regionen. In dem Komplettsystem wird Solarstrom direkt ohne Umrichtung oder Speicherung für die Kühlung und hochwertige Aufbewahrung von zwei Melkvorgängen verwendet. Der stabile Tank ist leicht und gut zu transportieren. Aus Hygienegründen ist das Tankinnere in Aluminium ausgeführt und besitzt eine automatische UV-Licht-Desinfektionseinheit. So bleiben Milch oder Saft auch bei hohen Temperaturen frisch bis zum Verkauf. Gamesa Electric SAU (Spanien): PROTEUS PV4700 ist ein Zentralwechselrichter für große Photovoltaikparks, der einen hohen Wirkungsgrad mit einer besonders großen Leistungsdichte vereint. Sein hybrides Kühlungssystem besteht aus einem Flüssigkeitskreislauf für besonders beanspruchte Komponenten und einer Luftkühlung. Es sorgt dafür, dass der Wechselrichter bei hohen Außentemperaturen ohne Leistungsabregelung arbeitet. Zudem weist der Zentralwechselrichter nur geringe Oberschwingungsanteile in seinem Ausgangsstrom auf und kann bestimmte harmonische sogar aktiv unterdrücken, was ihn zum Einsatz an eher schwachen Netzanschlusspunkten befähigt.

PROTEUS PV4700 ist ein Zentralwechselrichter für große Photovoltaikparks, der einen hohen Wirkungsgrad mit einer besonders großen Leistungsdichte vereint. Sein hybrides Kühlungssystem besteht aus einem Flüssigkeitskreislauf für besonders beanspruchte Komponenten und einer Luftkühlung. Es sorgt dafür, dass der Wechselrichter bei hohen Außentemperaturen ohne Leistungsabregelung arbeitet. Zudem weist der Zentralwechselrichter nur geringe Oberschwingungsanteile in seinem Ausgangsstrom auf und kann bestimmte harmonische sogar aktiv unterdrücken, was ihn zum Einsatz an eher schwachen Netzanschlusspunkten befähigt. Huawei Technologies Co. LTD (China): Der SUN2000 215 KTL ist ein leistungsstarker Stringwechselrichter für Freiflächenanlagen. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Implementierung von Algorithmen zur Diagnose von Defekten und Verschattungsszenarien der Module, sodass Fehler gemeldet und optimale Betriebspunkte gefunden werden. Hervorzuheben ist außerdem seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Netzanschlussrichtlinien, mit der auch Anforderungen bezüglich Fault-Ride-Through-Fähigkeiten und Aussendung von Oberschwingungen erfüllt werden.

Der SUN2000 215 KTL ist ein leistungsstarker Stringwechselrichter für Freiflächenanlagen. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Implementierung von Algorithmen zur Diagnose von Defekten und Verschattungsszenarien der Module, sodass Fehler gemeldet und optimale Betriebspunkte gefunden werden. Hervorzuheben ist außerdem seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Netzanschlussrichtlinien, mit der auch Anforderungen bezüglich Fault-Ride-Through-Fähigkeiten und Aussendung von Oberschwingungen erfüllt werden. LONGi Solar Technology Co., Ltd. (China): Das Photovoltaik-Modul Onyx kombiniert die geringe Degradation von Gallium-dotierten Siliziumwafern mit der hohen Qualität eines passivierten Rückkontakts und der „Zero-Busbar-Technology“. Letztere reduziert deutlich die Abschattungsverluste durch die Metallkontakte auf der Solarzellenvorderseite. Das Ergebnis ist ein Hochleitungs-PV-Modul mit einem Wirkungsgrad von bis zu 22,2 Prozent für den Dachanlagen-Markt. Für Ästheten gibt es das Onyx zudem als Full-Black-Variante mit bis zu 21,7 Prozent Wirkungsgrad.

Das Photovoltaik-Modul Onyx kombiniert die geringe Degradation von Gallium-dotierten Siliziumwafern mit der hohen Qualität eines passivierten Rückkontakts und der „Zero-Busbar-Technology“. Letztere reduziert deutlich die Abschattungsverluste durch die Metallkontakte auf der Solarzellenvorderseite. Das Ergebnis ist ein Hochleitungs-PV-Modul mit einem Wirkungsgrad von bis zu 22,2 Prozent für den Dachanlagen-Markt. Für Ästheten gibt es das Onyx zudem als Full-Black-Variante mit bis zu 21,7 Prozent Wirkungsgrad. M10 Solar Equipment GmbH (Deutschland): Die SURFACE-Produktionsanlage verschaltet Solarzellen mit der sogenannten Schindel-Methode. In sechs Streifen geschnittene Solarzellen werden dabei präzise mit einer sehr geringen Überlappung von 1 bis 1,2 Millimeter mittels eines leitfähigen Klebstoffes miteinander verbunden. Die SURFACE-Anlage kann zudem die Solarzellen in einem Backsteinmuster positionieren. Das Ergebnis ist die sogenannte Shingle-Matrix, die eine leichte Krümmung sowie verschattungstolerante Module ermöglicht. In Kombination mit Einfärbetechniken ergeben sich damit Gestaltungsmöglichkeiten für Gebäude und Fahrzeuge.

Die SURFACE-Produktionsanlage verschaltet Solarzellen mit der sogenannten Schindel-Methode. In sechs Streifen geschnittene Solarzellen werden dabei präzise mit einer sehr geringen Überlappung von 1 bis 1,2 Millimeter mittels eines leitfähigen Klebstoffes miteinander verbunden. Die SURFACE-Anlage kann zudem die Solarzellen in einem Backsteinmuster positionieren. Das Ergebnis ist die sogenannte Shingle-Matrix, die eine leichte Krümmung sowie verschattungstolerante Module ermöglicht. In Kombination mit Einfärbetechniken ergeben sich damit Gestaltungsmöglichkeiten für Gebäude und Fahrzeuge. PVpallet, LLC (USA): Die wiederverwendbare und zusammenklappbare Transporteinheit für PV-Module besteht aus recyceltem Kunststoff. Sie bestehen aus etwa 1.000 Abfall-Milchpackungen mit variabler Größe. Die mit Modulen gefüllten Paletten sind stapelbar und somit platzsparend. Umweltbelastende Einwegverpackungen für Module werden ersetzt und damit unnötiger Müll vermieden.

Die wiederverwendbare und zusammenklappbare Transporteinheit für PV-Module besteht aus recyceltem Kunststoff. Sie bestehen aus etwa 1.000 Abfall-Milchpackungen mit variabler Größe. Die mit Modulen gefüllten Paletten sind stapelbar und somit platzsparend. Umweltbelastende Einwegverpackungen für Module werden ersetzt und damit unnötiger Müll vermieden. REC Solar EMEA GmbH (Deutschland): Alpha Pure ist das erste massenproduzierte bleifreie PV-Modul auf Basis von kristallinem Silizium, das somit die EU-Richtlinie RoHS zur „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ erfüllt. Alpha Pure bietet zudem bis zu 410 Watt (W) Leistung bei einer Größe von 1,85 Quadratmetern, was einem Wirkungsgrad von 22,2 Prozent entspricht. Es kombiniert Heterojunction-Solarzellen mit einer drahtbasierten Verbindungtechnologie ohne Abstände zwischen den einzelnen Solarzellen.

Alpha Pure ist das erste massenproduzierte bleifreie PV-Modul auf Basis von kristallinem Silizium, das somit die EU-Richtlinie RoHS zur „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ erfüllt. Alpha Pure bietet zudem bis zu 410 Watt (W) Leistung bei einer Größe von 1,85 Quadratmetern, was einem Wirkungsgrad von 22,2 Prozent entspricht. Es kombiniert Heterojunction-Solarzellen mit einer drahtbasierten Verbindungtechnologie ohne Abstände zwischen den einzelnen Solarzellen. SMA Solar Technology AG (Deutschland): Der Wechselrichter Sunny Tripower X ist speziell für größere Dachanlagen ausgelegt. Mit drei MPP-Trackern, einem Eingangsstrom von bis zu 24 A pro Tracker und einem weiten Eingangsspannungsbereich bietet er viel Flexibilität. Der ins Gerät integrierte System Manager kann mehrere Wechselrichter gemeinsam überwachen und die Wirk- und Blindleistungsabgabe dynamisch sowohl Open-loop als auch Closed-loop einregeln.

Der Wechselrichter Sunny Tripower X ist speziell für größere Dachanlagen ausgelegt. Mit drei MPP-Trackern, einem Eingangsstrom von bis zu 24 A pro Tracker und einem weiten Eingangsspannungsbereich bietet er viel Flexibilität. Der ins Gerät integrierte System Manager kann mehrere Wechselrichter gemeinsam überwachen und die Wirk- und Blindleistungsabgabe dynamisch sowohl Open-loop als auch Closed-loop einregeln. solarnative GmbH (Deutschland): Das Energiemanagementsystem mit den hocheffizienten Mikro-Wechselrichtern JT 350 ist eine komplette Energie-Cloudlösung für Hausbesitzer inklusive Stromerzeugung, Speicherung, Elektrofahrzeug-Laden und Verbraucher. Aufgrund der Hochfrequenz-Resonanztechnologie und der Erhöhung der Schaltfrequenz auf bis zu zwei Megahertz ist es möglich, die Größe und die Kosten von kapazitiven und induktiven Komponenten zu reduzieren. Das minimiert sowohl Verluste als auch den Preis. Das Ergebnis ist ein multifunktionaler Kleinstwechselrichter, der vom Design und Größe in den Modulrahmen passt.

Das Energiemanagementsystem mit den hocheffizienten Mikro-Wechselrichtern JT 350 ist eine komplette Energie-Cloudlösung für Hausbesitzer inklusive Stromerzeugung, Speicherung, Elektrofahrzeug-Laden und Verbraucher. Aufgrund der Hochfrequenz-Resonanztechnologie und der Erhöhung der Schaltfrequenz auf bis zu zwei Megahertz ist es möglich, die Größe und die Kosten von kapazitiven und induktiven Komponenten zu reduzieren. Das minimiert sowohl Verluste als auch den Preis. Das Ergebnis ist ein multifunktionaler Kleinstwechselrichter, der vom Design und Größe in den Modulrahmen passt. Solarstone OÜ (Estland): Das Aluminium-Rahmensystem für bauwerkintegrierte PV-Anlagen Click-on ist einfach aufgebaut und damit auch im Material kostengünstig. Drei Aluminium-Profile können für beliebige Modulgrößen zugeschnitten und angepasst werden, Verschraubungen oder Klebstoffe sind nicht notwendig. Die Module werden geschindelt und regendicht in das Dach oder in die Fassade eingebaut. Standardmodule unterschiedlicher Tiefe sind mit dem System kompatibel.

7.4.2022 | Quelle: The smarter E | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH