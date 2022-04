Ecoligo: Crowdinvestments für PV steigen auf 20 Mio. Euro

Großer Erfolg für Ecoligo: das Unternehmen hat die 20-Millionen-Euro-Schwelle bei den Finanzierungen von PV-Anlagen in Schwellenländern überschritten.

Der Berliner Projektentwickler Ecoligo hat mittlerweile Crowdinvestments für Photovoltaik in Schwellenländern von mehr als 20 Millionen (Mio.) Euro eingeworben. Ende 2018 hatte sich das Volumen noch bei einer Million Euro bewegt. Wie das Unternehmen mitteilte, haben sich bisher mehr als 3.600 Crowdinvestor:innen mit Beträgen zwischen 100,- und 25.000,- Euro beteiligt. Dadurch haben sie 80 Projekte in zehn Ländern ermöglicht, unter anderem in Vietnam, Costa Rica, Kenia und Ghana. Die Solarstromanlagen mit einer Gesamtleistung von 29,75 MWp versorgen ferner landwirtschaftliche Betriebe, Bildungseinrichtungen, Hotels und Produktionsanlagen mit vor Ort produziertem Solarstrom. Ecoligo konnte bisher ausnahmslos alle seine Zins- und Tilgungszahlungen erfüllen.

Ecoligo kümmert sich dabei auch um Planung, Installation, Wartung und den Verkauf von Photovoltaikanlagen an Gewerbe- und Industrieunternehmen. Neben der Einsparung von bisher fast einer Million Tonnen CO 2 wurden auch über 20.000 Jobs durch die Projekte unterstützt. Der Fokus liegt auf den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, da dort der größte positive Einfluss erzielt und am meisten Emissionen eingespart werden können.

Mitarbeiterzahl soll sich verdoppeln

Markus Schwaninger, CFO bei ecoligo, freut sich über das Erreichen des Meilensteins von 20 Millionen eingeworbenem Crowdinvesting-Volumen. “Vier Jahre lagen zwischen der allerersten Investition und der 10 Millionen Euro-Marke. Das Verdoppeln dieser Summe hat nun nur noch knapp ein Jahr gedauert. Ich freue mich über so viele engagierte Investor:innen, die für positive Veränderungen einstehen. Diese Entwicklung zeigt uns deutlich, dass die Crowd sich mehr denn je für globalen Klimaschutz einsetzen will.”

In den nächsten Monaten plant ecoligo, weitere neue Märkte zu erschließen. Im Februar dieses Jahres sind die ersten Projekte an der Côte d’Ivoire angelaufen – Nigeria und Uganda sollen folgen. Darüber hinaus wird das Unternehmen in den nächsten Monaten seine Mitarbeiterzahl um fast das Doppelte steigern.

