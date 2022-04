Messe Augsburg übergibt Off-Grid-Spende

Die Off-Grid-Expo-Messe hat Spenden der letzten Veranstaltung an die NGO humedica übergeben. Auch in diesem Jahr findet die größte Konferenz für netzferne Energie- und Wasserlösungen in Augsburg statt.

Die Messe Augsburg hat ihre Off-Grid-Spende der letzten Off-Grid-Expo udn Konferenz übergeben. Wie die Messe mitteilte, handelt es sich um eine Zuwendung von 1.000 Euro. Diese nahm Carina Freudig vom Verein humedica übergeben.

„Unsere Off-Grid-Ausstellercommunity hat zusammen mit unserem Partner Phaesun auf der vergangenen OFF-GRID Expo + Conference in Augsburg eine Auswahl an gespendeten Produkten verkauft und dabei 1.000 Euro für einen guten Zweck erwirtschaftet. Wir freuen uns, dass wir in diesen aktuell schwierigen Zeiten die humanitäre Hilfe von humedica mit dem Erlös unterstützen können. In der Off-Grid-Branche sind Business und Social Impact stark miteinander verbunden“, erklärt Projektleiterin Ekaterina Léaustic.

humedica e. V. mit Hauptsitz in Kaufbeuren (Bayern) ist eine internationale Nichtregierungsorganisation, die seit ihrer Gründung im Jahr 1979 in über 90 Ländern unserer Erde humanitäre Hilfe leistet. Ziel der Arbeit von humedica ist es, Menschen zu helfen, die durch Katastrophen oder strukturelle Armut in Not geraten sind.

Neben dem Schwerpunkt auf medizinischer Not- und Katastrophenhilfe, engagiert sich humedica auch im Bereich der Versorgungshilfe sowie in langfristigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit. Möglich wird diese Arbeit durch die Unterstützung ehrenamtlicher Einsatzkräfte und Helfer, sowie lokaler Partnerorganisationen und Mitarbeiter in den einzelnen Projektländern.

Off-Grid-Messe im Dezember

Die OFF-GRID Expo + Conference ist die größte internationale auf Off-Grid fokussierte Kongressmesse in Europa. Beteiligte Unternehmen und Organisationen zeigen auf der Messe Lösungen, Dienstleistungen und Produkte sowie Projekte und Finanzierungsmöglichkeiten. Auch Hochschulen sind auf dem Nachwuchs-Campus vertreten. Die Konferenz widmet sich Themen rund um netzferne Solar-, Wind- und Wasserkraftsysteme und autarke Stromversorgung, die besonders im ländlichen Raum und der Entwicklungshilfe von Bedeutung sind. In diesem Jahr findet die OFF-GRID Expo + Conference am 1. und 2. Dezember in Augsburg und hybrid statt. Es wird auch dort eine Spendenrunde geben.

8.4.2022 | Quelle: Messe Augsburg | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH