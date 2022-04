Banner Batterien aus Österreich will „Energy Solutions“ ausbauen

Der österreichische Hersteller Banner Batterien ihr neues Geschäftsfeld „Energy Solutions“ stärken.

Das 1937 gegründete Unternehmen ist mit Starterbatterien für Autos großgeworden. Das zweite Geschäftsfeld „Energy Solutions“ soll vor allem am neuen Standort Thalheim bei Wels entstehen. Seit Juni 2021 hat die Banner Gruppe dort ihren neuen Produktionsstandort für ihre Business Unit Energy Solutions. In diesen hat das Unternehmen 10 Millionen Euro investiert.

Für den neuen Standort übernimmt Banner ein bestehendes Betriebsgelände. So vermeide man neue Bodenversiegelung, hieß es. Die Beheizung werde von Öl auf Fernwärme und die Beleuchtung durchgängig auf LED-Lampen umgestellt. „Wir entsprechen damit auch unseren Umwelt- und Nachhaltigkeitsbemühungen, die wir an all unseren Standorten forcieren“, sagt Andreas Bawart, kaufmännischer Geschäftsführer der Banner Gruppe.

Zunächst beschäftigt Banner in Thalheim 25 Personen, im Lauf der nächsten zehn Jahre soll der Standort allerdings kontinuierlich weiterentwickelt werden. Neben den Märkten in Österreich und der Schweiz, wo Banner bereits etabliert ist, setzt die Geschäftsführung vor allem auf Deutschland und Frankreich. Da die Nachfrage nach Energiespeicherlösungen am Markt sehr hoch ist, läuft die Produktion in Thalheim bereits auf vollen Touren. „Unser Ziel ist es, an unserem neuen Standort den Umsatz künftig zu verdoppeln“, erklärt Josef Berger, Leiter der Business Unit Energy Solutions.

Batterien für mobile Anwendungen und Industrie

In Thalheim will Banner Batterien sowohl für mobile Anwendungen als auch für den stationären Einsatz in der Industrie produzieren. „Unsere Analysen haben gezeigt, dass in den Produktbereichen Traktion, Semitraktion und Standby hervorragende Wachstumschancen bestehen“, sagt Berger.

Banner nennt als Beispiele Elektrostapler, Hebebühnen, selbstfahrende Transportsysteme, Signalanlagen sowie Sicherheits- und Notstrombatterien für Krankenhäuser oder Kraftwerke. Auch Golfcarts, elektrische Rollstühlen sowie Anwendungen rund um Camping-, Boot-, und Caravan hat Banner Batterien im Blick. Auch erneuerbare Energien gehören in diese Business Unit. Die jeweiligen Lösungen würden individuell nach dem Bedarf des Kunden zusammengestellt.

„Auch neuen Technologien öffnen“

Um sich international zu etablieren, wolle man sich in Zukunft breiter aufstellen und „auch neuen Technologien öffnen“, erklärt Berger. „Dabei stehen wir unter anderem auch einem Einsatz von Lithium-Technologien in diesem Betätigungsfeld aufgeschlossen gegenüber, sofern dieser den entsprechenden Kundennutzen verspricht“, so der Leiter der Business Unit Energy Solutions.

Unter der Rubrik „Solarbatterien“ findet man auf der Firmenwebseite von Banner derzeit im Wesentlichen Bleibatterien in verschiedensten Ausführungen, z.B. als Gelbatterie, klassischen Nassbatterie oder mit Glasfasermatten (AGM). Bei etablierten Solarbatterieherstellern sind Bleibatterien bereits seit vielen Jahren weitestgehend verschwunden. Einige Hersteller setzen bereits auf die nächsten Batteriegenerationen wie zum Beispiel Festkörper-Batterien, um die heute gängigen Lithium-Iionen-Batterien abzulösen.

11.4.2022 | Quelle: Banner Batterien | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH