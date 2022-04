Lhyfe und wpd wollen Wasserstoff mit Offshore-Windkraft in Schweden erzeugen

Der Windpark-Projektierer wpd will zusammen mit dem Wasserstoff-Unternehmen Lhyfe ein Projekt in Schweden entwickeln.

Gemeinsam wollen die Unternehmen eine Elektrolyse-Anlage mit einer Leistung von 600 MW im Industriegebiet der Gemeinde Söderhamm betreiben. Seitens der wpd wird die Projektgesellschaft Storgrundet Offshore AB an dem Projekt beteiligt sein.Der Strom für die Wasserstoff-Herstellung soll aus Windkraft kommen, und zwar durch eine Direktleitung vom Offshore-Windpark Storgrundet. Dieser will wpd dafür auf eine Leistung von 1 GW ausbauen. „Die Bedingungen in Schweden sind optimal,“ sagt Luc Graré, Head of International Business von Lhyfe. Das Land habe sehr gute Windverhältnisse und die ehrgeizige Klimaziele.

Die Anlage soll schrittweise bis 2025 entstehen. In der vollen Ausbaustufe soll sie bis zu 240 Tonnen grünen Wasserstoff täglich liefern. Damit soll sie eine der größten Elektrolyse-Anlagen in Europa sein. Der Wasserstoff soll Abnehmer in der lndustrie und im Verkehrssektor finden.

Die große Leistung des Windparks soll die Kosten für den grünen Wasserstoff „langfristig“ senken. Das sei vor allem für die Wasserstoffkunden in der unmittelbaren Umgebung des Projekts interessant. Die Wasserstoffproduktion lasse sich potenziell auch an das Nordic Hydrogen Backbone anbinden.

Lhyfe ist an sehr unterschiedlichen Wasserstoff-Projekten in Europa beteiligt. Die direkte Verbindung von Windkraft und Wasserstoff ist dabei ein Fokus.

Im vorigen Jahr nahm Lhyfe die weltweit erste Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab mit direkter Anbindung an einen Onshore-Windpark in Betrieb. In einem anderen Projekt vor der französischen Atlantikküste erzeugt Lhyfe dagegen Wasserstoff auf einer schwimmenden Plattform in der Nähe einer Offshore-Windkraft-Anlage.

11.4.2022 | Quelle: Lhyfe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH