Neue Rotorblätter für Windpark Hohenlochen

Im 2021 eingeweihten Windpark Hohenlochen im Schwarzwald müssen Rotorblätter ausgetauscht werden. Denn bei der routinemäßigen Wartung wurden Risse entdeckt.

Bewegung am Windpark Hohenlochen: Der erste von zwei neuen Rotorblattsätzen ist in der Nacht auf den 22. April auf der Logistikfläche eingetroffen. Derzeit ist der Windpark Hohenlochen nur zur Hälfte in Betrieb: Bei routinemäßigen Wartungen hat man Risse in Flügeln zweier Windkraftanlagen festgestellt. Vorsorglich entschlossen sich Badenova Wärmeplus und der Hersteller Enercon für einen Komplettaustausch und orderten neue Rotorblätter für die betroffenen Anlagen im Windpark Hohenlochen.

Der Windpark Hohenlochen gilt als wichtiger Baustein zur Umsetzung der Energiewende in der Region. Wenn alle vier Windanlagen ins örtliche Netz einspeisen, produzieren sie sauberen Strom für mehr als 22.000 Personen. Der im Februar 2021 eingeweihte Windpark Hohenlochen steht auf einem exponierten Höhenzug in 650 bis 700 Metern Höhe auf der Gemarkung von Oberwolfach und Hausach.

Transportfahrzeug kann Rotorblätter für Windpark Hohenlochen senkrecht aufstellen

Die Flügel der Anlagen 3 und 4 will man in Kürze abmontieren und fabrikneue Flügel anbringen. Den neuen Rotorblattsatz, bestehend aus drei Rotorblättern, liefert der Hersteller Enercon bis zur Logistikfläche. Den folgenden Spezialtransport übernimmt die Firma Steil. Die Rotorblätter sind für die Windenergieanlage 3 bestimmt. Die erste Fahrt des Selbstfahrers von der Logistikfläche in den Windpark startet in der Nacht von Sonntag, 24. April auf Montag, 25 April. Die rund 70 m langen Flügel auf den Berg zu transportieren, erfordert nicht nur ein Spezialfahrzeug, sondern auch eingespielte Teams, die dieses steuern. Der Selbstfahrer kann die Flügel nahezu senkrecht aufstellen. Dadurch verhindert man, dass man Bäume und Gebäude streift, die an der kurvigen Strecke liegen. Am Standort selbst ist bereits ein Baukran aufgestellt, so dass der Austausch rasch starten kann.

Der Transport startet Sonntagnacht und wird zwei Tage in Anspruch nehmen. Um ein zügiges Vorankommen zu gewährleisten, wechseln sich zwei Teams ab. Zu Beginn des Berufsverkehrs ab 6 Uhr werden die Transporte die Hauptstraße in Zell verlassen haben. Zur Durchführung der Transporte werden einzelne Streckenabschnitte durch Begleitfahrzeuge kurzfristig gesperrt. Die Sperrungen dauern nur wenige Minuten an und bewegen sich mit dem Transport mit.

Die Anlieferung des Rotorblattsatzes der Anlage 4 ist für Anfang Mai geplant. Laut dem aktuellen Projektzeitenplan werden nach Anlieferung der neuen Rotorblätter die alten Rotorblätter wieder abgefahren. Über den weiteren Plan der Transporte wird Badenova regelmäßig informieren.

22.4.2022 | Quelle: Badenova Wärmeplus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH