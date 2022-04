Solaredge beruft Dirk Carsten Hoke in den Verwaltungsrat

Das Photovoltaik-Unternehmen Solaredge Technologies hat Dirk Carsten Hoke zum Mitglied des Verwaltungsrates ernannt. Die Ernennung wurde vom Board of Directors einstimmig beschlossen.

Dirk Carsten Hoke ist seit mehr als 25 Jahren auf fünf Kontinenten in verschiedenen Branchen tätig. Zuletzt war er von 2016 bis 2021 Chief Executive Officer von Airbus Defence and Space und Mitglied des Global Executive Committee von Airbus. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Siemens inne, unter anderem als General Manager für die Transrapid-Antriebs- und Stromversorgungs-Subdivision, als Präsident von Siemens Transportation Systems China, als Chief Executive Officer von Siemens Africa, als Chief Executive Officer Industrial Solutions, als Chief Executive Officer Customer Services und als Chief Executive Officer Large Drives.

Hoke wohnt in Deutschland und ist Mitglied des Board of Advisors von Voyager Space und des Board of Directors von Spire Global. Er ist der designierte CEO von Volocopter. Er hat einen Abschluss in Maschinenbau von der Technischen Universität Braunschweig und ist ein Alumni des Young Global Leader Programms des Weltwirtschaftsforums.

„Wir freuen uns sehr, Dirk Hoke in unserem Verwaltungsrat begrüßen zu dürfen. Seine Betriebs- und Führungserfahrung in verschiedenen Branchen, insbesondere in den Bereichen Elektronik und Transport, passt sehr gut zu Solaredge. Wir sind zuversichtlich, dass seine Einsichten und Beiträge für unsere Vorstandsdiskussion von Bedeutung sein werden“, sagt Nadav Zafrir, Vorsitzender des Verwaltungsrates von Solaredge.

Betsy Atkins, Vorsitzende des Nominierungs- und Corporate Governance-Ausschusses, ergänzt: „Die Ernennung von Dirk Hoke ist das Ergebnis der Verpflichtung des Unternehmens, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats kontinuierlich zu überprüfen und aktiv nach Verwaltungsratsmitgliedern mit innovativen und vielfältigen Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen zu suchen, die einen sinnvollen Beitrag zu unserem Verwaltungsrat leisten können“.

Zu Jahresbeginn hatte Solaredge einen Rekordgewinn gemeldet.

22.4.2022 | Quelle: Solaredge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH