Borosil übernimmt Solarglas-Produzent Interfloat

Der aus Mumbai stammende indische Solarglashersteller Borosil will die europäische Interfloat-Gruppe übernehmen. Im Anschluss plant Borosil die Kapazitäten kräftig auszubauen.

Die indische Borosil Renewables Ltd. (BRL) hat ein Angebot zur Übernahme von 100 Prozent der Anteile der Interfloat Gruppe, Europas größtem Solarglas-Produzenten, vorgelegt. Wie die Unternehmen mitteilten, soll der Erwerb mittels Bar- und Aktientransaktion über die Bühne gehen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Interfloat Group besteht aus den beiden Unternehmen Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (“GMB”) mit Sitz in Tschernitz/Brandenburg und der Interfloat Corporation mit Sitz in Liechtenstein. GMB ist mit einer Kapazität von 300 TPD Europas größter Produzent von Solarglas in Europa. Seit 2010 produziert GMB für den europäischen Markt Solarglas – sowohl für Thermosolar- als auch Photovoltaik-Anlagen. Mit nahezu 40 Jahren Erfahrung in der Glasproduktion ist GMB Teil einer tief verwurzelten Tradition der Glasherstellung in der Region.

„Solar Manufacturing Accelerator“

Das “Solar Manufacturing Accelerator”-Programm der Europäischen Union (EU) hat sich zum Ziel gesetzt die Produktion von Solar-Fotovoltaik-Modulen und den dafür notwendigen Komponenten innerhalb Europas massiv zu erhöhen, was zu einer erhöhten Nachfrage am europäischen Markt führen wird. Die europäischen Abnehmer von Solarglas sind auf ein diversifiziertes und verlässliches Angebot aus Europa angewiesen – umso mehr durch aktuelle Ausfälle in den globalen Lieferketten. Mit der vorliegenden Akquisition wird sich die Produktionskapazität von BRL in Indien und Europa unmittelbar auf 750 TPD erhöhen, was eine sofortige Steigerung des Angebots von dringend benötigtem Solarglas am europäischen Markt bedeutet.

BRL – ein Familiengeführtes und an der indischen Börse notiertes Unternehmen – wird in Tschernitz in neue Fertigungstechnologien investieren. Dadurch sowie durch Skaleneffekte sollen sich die Kosten der Produktion und den damit zusammenhängenden CO2-Output wesentlich verringern. Die Produktivität des Werks erhöht sich durch die technologische Investition bis 2023 somit auf 500 TPD.

Glas für 15 GW Photovoltaik

Durch den Expansionskurs von BRL in Indien rechnet das Unternehmen ferner mit einer Produktionssteigerung auf 1000 TPD bis September 2022. Für die darauffolgende Expansionsphase wird eine Steigerung auf 1550 TPD bis Ende 2023/24 und 2100 TPD bis Ende 2024/25 prognostiziert. Insgesamt wird BRL mit 2600 TPD Produktionsvolumina Glas für Solarmodule für mehr als 15 Gigawatt zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die Abhängigkeit von einem einzigen Produktionsstandort minimieren.

“Indem wir bestehende Synergien und die vorhandenen Wissensressourcen zweier Unternehmen bündeln, werden wir unsere Kunden noch besser bedienen zu können.“ Das sagt Pradeep Kheruka, Vorstandsvorsitzender von Borosil Renewables. „Der geplante Kapazitätsausbau in Indien und Europa sichert ferner die gesamte Lieferkette unserer Produkte für unsere Kunden ab. Dabei achten wir unermüdlich auf die Reduktion des gesamten CO2-Fußabdrucks und sind darüber hinaus näher an den Wachstumsmärkten. Unsere Investition ist gleichermaßen ein Bekenntnis zum Erhalt der Arbeitsplätze in der Region.”

Christian Kern, Präsident des Verwaltungsrates der Interfloat Gruppe: „Borosil Renewables ist globaler Innovationsführer in der nachhaltigeren Herstellung von Solarglas. Das Engagement von BRL ist ein Gewinn für die Produktionsstätte in Tschernitz und die gesamte Region Brandenburg. Die europäische Industrie leidet unter massiven Energiepreiserhöhungen. Der Ausbau der grünen Energieproduktion in Europa ist daher ein dringliches Gebot der Stunde. Starke internationale Partner können die Energiewende in Europa zusätzlich absichern.“ Auf expliziten Wunsch von Borosil wird Kern im Verwaltungsrat von Interfloat verbleiben.

Die Transaktion wurde ferner von Lincoln International als Finanzberater begleitet. Khaitan & Co sowie DLA Piper waren Rechtsberater von Borosil Renewables GmbH.

25.4.2022 | Quelle: Interfloat | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH