Verkehrsministerium fördert biologische Methanisierung

Das BMDV hat einen Förderaufruf für die biologische Methanisierung zur Produktion von CNG- und LNG-Kraftstoffen gestartet. So sollen CO2-Quellen aus der Bioenergie und Wasserstoff zum Einsatz kommen.

Das Verkehrsministerium will mit einer neuen Förderung die biologische Methanisierung für die Produktion von regenerativen Kraftstoffen voranbringen. Dazu hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) einen neuen Förderaufruf veröffentlicht. Dessen Titel: „Biologische Methanisierung unter Nutzung von CO 2 -Quellen aus der Bioenergieproduktion und Wasserstoff an einem zentralen Standort zur Produktion von regenerativem Kraftstoff“. Der Aufruf soll dazu beitragen, biologische Methanisierung als innovative Technologie zur Herstellung von CNG- und LNG-Kraftstoffen zur Marktreife zu führen. Vorhaben können sowohl die Errichtung und den Betrieb von Pilotanlagen, deren Bezug von grünem Wasserstoff als auch eine wissenschaftliche Begleitung zur Optimierung und zur Abschätzung des ökologischen und ökonomischen Potenzials beinhalten. Der Fokus liege ferner auf anwendungsorientierten Projekten. Deshalb richtet sich der Förderaufruf insbesondere auch an Unternehmen. Diese könnten aus den Bereichen Anlagenbau, Komponentenherstellung (Elektrolyse, Syntheseprozesse) und Kraftstoffproduktion und -verwendung kommen.

Einreichungsfrist für Projektskizzen ist der 31. Oktober 2022. Interessierte haben ferner die Möglichkeit, sich am 11. Mai 2022 in einem Online-Seminar über den neuen Förderaufruf zu informieren. Verantwortlich dafür sind die NOW GmbH und der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).

„Großes Potenzial für den Klimaschutz“

Der Förderaufruf „Biologische Methanisierung“ wird im Rahmen der „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung regenerativer Kraftstoffe“ des BMDV veröffentlicht. Diese Richtlinie deckt Vorhaben zur Demonstration, Innovation und Marktvorbereitung für die gesamte Bandbreite erneuerbarer Kraftstoffe in gasförmiger und flüssiger Form für alle Verkehrsträger ab. Neben regulären technologieoffenen Stichtagen veröffentlicht das BMDV auch themenspezifische Förderaufrufe.

Die Förderung erneuerbarer Kraftstoffe ist ferner ein wichtiger Baustein für das Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor. Während konventionelle Biokraftstoffe bereits im Markt verfügbar sind, besteht bei strombasierten Kraftstoffen und bei fortschrittlichen Biokraftstoffen aus Abfall- und Reststoffen noch Entwicklungspotenzial. Um diese Potenziale zu erschließen, setzt das BMDV auf sein Gesamtkonzept Erneuerbare Kraftstoffe, um sowohl die Weiterentwicklung von Kraftstofftechnologien als auch den Markteintritt und -hochlauf dieser Kraftstoffe zu unterstützen.

25.4.2022 | Quelle: BMDV | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH