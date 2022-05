BayWa schreibt PPA über 10 TWh Grünstrom aus

Die BayWa will im Herbst Wind- und Solarstrom aus Anlagen in Deutschland und Spanien mit zehn Terrawattstunden (TWh) ausschreiben. Der Grünstrom wird Unternehmen über zehn Jahre angeboten.

Das Agrar- und Energieunternehmen BayWa AG geht mit der bisher umfangreichsten Ausschreibung von Grünstrom in Europa an den Start. Wie die Tochter BayWa re mitteilte, handelt es sich um die größte Ausschreibung eines Projektierers für Stromlieferverträge (PPA) in Europa. Sie beinhaltet ein Stromvolumen von zehn Terrawattstunden (TWh) soll im Herbst 2022 stattfinden. Der Strom stammt aus aus einem Portfolio von Erneuerbare-Energien-Projekten in Deutschland und Spanien. Die Vertragslaufzeit betrage ferner zehn Jahre.

Der angebotene Strom soll zudem an mehrere Abnehmer gehen. Die Ausschreibungsbedingungen befänden sich aktuell aber noch in der Ausarbeitung.

Hohe Nachfrage nach grünem Gewerbestrom

Hintergrund der Ausschreibung sei, dass die BayWa r.e. eine sehr hohe Nachfrage von Unternehmen nach Strom aus Erneuerbaren Energien beobachte. Gründe dafür seien zunehmende Nachhaltigkeitsverpflichtungen und die aktuelle Energiekrise in Europa.

Langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreement – PPA) böten Unternehmen eine verlässliche Energieversorgung und schützten vor künftigen Preissteigerungen. BayWa r.e. hat entsprechende Verträge bereits mit einer Reihe von Großunternehmen abgeschlossen.

Daniel Parsons, Head of PPA bei BayWa r.e. kommentiert die geplante Ausschreibung: „Unternehmen sind mit hohen Preisen und zunehmender Unsicherheit konfrontiert. Erneuerbare Energien sind die einzige Antwort hierauf.“ Langfristige Stromabnahmeverträge seinen dafür ein wichtiges Instrument.

Benedikt Ortmann, Global Director Solar Projects bei BayWa r.e., ergänzt: „Wir wollen grünen Strom so zugänglich wie möglich machen. Mit unserer PPA-Ausschreibung unterstützen wir die Energiewende für Gewerbe- und Industriekunden, die auf der Suche nach einer bezahlbaren und zuverlässigen Versorgung durch Grünstrom sind.“

6.05.2022 | Quelle: BayWa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH