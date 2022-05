PV-Freiflächen: Weidmüller und ampere.cloud kooperieren

Weidmüller und ampere.cloud haben eine Vertriebspartnerschaft für Deutschland gegründet. So wollen sie den Betrieb von PV-Freiflächenanlagen automatisieren.

Für Photovoltaik-Freiflächenanlagen haben die Unternehmen Weidmüller und ampere.cloud eine Vertriebspartnerschaft geschlossen. Das teilten beide Unternehmen mit. Sie wollen damit Generatoranschlusskästen, Monitoring-Systeme und Datenvisualisierung aus einer Hand anbieten. Dazu komme ein Betriebssystem, das alle Schnittstellen zusammenbringt. Die Partnerschaft beziehe sich zunächst auf Deutschland. Vorteil sei ferner, mehrere Anlagen mit einem einheitlichen System zu betreiben. So ließen sich Überwachung und Datenauswertung kombinieren und deutlich effizienter durchführen. Eine aktive Überwachung der einzelnen Systeme sei dagegen nicht mehr erforderlich. Darüber hinaus sei eine einfache Skalierung der vereinheitlichten Systeme möglich.



Weidmüller ist ferner auf Geräteanschlusskästen und Monitoring-Lösungen fokussiert. Ampere.cloud agiert beim Datenlogger cloud.log sowie der eigenen SCADA-Plattformlösung. Die Verbindung zwischen den beiden Lösungen schaffen die PV-Kommunikationsboxen von Weidmüller. Diese sammeln Daten von den String-Monitoring-Systemen und verdichten sie über u-control von Weidmüller oder den Datalogger cloud.log von ampere.cloud. Danach werden sie an die SCADA-Cloudanwendung übermittelt, mit der mehrere Photovoltaikanlagen gleichzeitig automatisiert, überwacht und technisch betrieben werden können. Das System führt Schlüsselprozesse wie Monitoring, algorithmenbasiertes Ticketing, Planung von Wartungseinsätzen sowie Einsatz- und Ertragsreporting in einer einzigen nutzerfreundlichen Plattform zusammen. So lassen sich deutlich mehr Anlagen betreiben als zuvor, bei gleicher Personalstärke. Der Datalogger cloud.log kann zur Datenübertragung und Fernsteuerung von Anlagen beliebiger Größe eingesetzt werden. Er wird Betreibern und Investoren im Direktvertrieb zur Miete angeboten.



Als Spezialist für Verbindungstechnik blickt Weidmüller Interface auf eine 150-jährige Geschichte zurück. „Seit 2004 vertreiben wir PV-Komponenten und Lösungen vom Steckverbinder für Solarpanels über assemblierte PV-Kabel und Geräteanschlusskästen bis zu Steckverbindern für Wechselrichter. Die Verbindung unserer Lösungen mit denen von ampere.cloud erlaubt uns, den gemeinsamen Kunden eine hochmoderne Lösung quasi aus einer Hand anzubieten“, so Julius Beutel, Vice President Business Unit Photovoltaik von Weidmüller. Das IT-Unternehmen ampere.cloud ist seit 2019 am Markt.

06.05.2022 | Quelle: Weidmüller | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH