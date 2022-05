Das chinesische Solarenergieunternehmen Sungrow FPV hat ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem israelischen Projektentwickler Nofar Energy abgeschlossen.

Sungrow FPV ist eine Tochter der Sungrow Group, die sich auf schwimmende Photovoltaik-Anlagen spezialisiert hat. Die Vereinbarung zielt darauf ab die nach eigenen Angaben führende Position von Sungrow FPV bei schwimmenden Systemlösungen zu festigen. Zudem wollen die Partner die langfristige Entwicklung der Floating-Photovoltaik in Israel, Europa und den USA fördern.

In den letzten Jahren hat die Floating-Photovoltaik ein bemerkenswertes Wachstum erfahren. Sungrow FPV hat die globale Nachfrage positiv unterstützt und spezifische Systemlösungen in Übereinstimmung mit den verschiedenen Projektbedingungen entwickelt. Bis heute hat Sungrow FPV über 100 MW schwimmende Systemlösungen an Nofar Energy geliefert und die Entwicklung der schwimmenden Solarenergie in Israel vorangetrieben. Die Unterzeichnung der strategischen Partnerschaft hat die langfristige Zusammenarbeit zwischen Sungrow FPV und Nofar Energy bestätigt. Sungrow FPV wird die schwimmende Solarlösung kontinuierlich anbieten und mit Nofar Energy in Israel, Europa und den USA zusammenarbeiten. „Die schwimmenden Projekte, die wir gemeinsam gebaut haben, haben bewiesen, dass unsere Partnerschaften nachhaltig sind und ein bedeutendes Potenzial für die Zukunft in Israel und weltweit haben“, sagte Ofer Yanny, Gründer und Vorsitzender von Nofar Energy.

Als Anbieter von schwimmenden PV-Systemen auf Gigawatt-Niveau verfügt Sungrow eigenen Angaben zufolge über FPV-Technologievorteile. Das Unternehmen hat wichtige Technologien in den Bereichen Systemdesign, Materialversorgung und Verankerung erworben. Sungrow FPV wird gemeinsam mit Nofar Energy auf die technologische Innovation von Produkten und Systemen setzen, um die Transformation des grünen Verbrauchs und der niedrigen Kohlenstoffemissionen in Europa, den USA und Israel zu erleichtern.

Auch in Deutschland sind eine Reihe von schwimmenden Photovoltaik-Anlagen in Betrieb und in der Planung.

