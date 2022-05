Memodo: Batterien und Wechselrichter von Jinko exklusiv

Der PV-Großhändler Memodo hat mit Jinko Solar eine exklusive Vertriebspartnerschaft für Batteriespeicher und Wechselrichter abgeschlossen. Das gilt für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Der PV-Großhändler Memodo hat mit der chinesischen Jinko Solar eine exklusive Vertriebspartnerschaft vereinbart. Dabei geht es um Niedervolt- sowie Hochvolt-Batteriespeicher und Hybrid-Wechselrichter von

Jinko Solar. Die Exklusivität bezieht sich auf den Großhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region).

Jinko Solar erweitert sein Produktportfolio mit dem Jinko Energy Storage System All-in-one-System, einem stapelbaren Niedervolt- und Hochvoltspeicher und einem ein- oder dreiphasigen Hybrid-Wechselrichter. Alle Stromspeicher kommen mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien und sind mit namhaften Wechselrichtern kompatibel. „Wir können nun Solarmodule, Wechselrichter und Stromspeicher aus einer Hand anbieten. Der Installateur profitiert von einem Ansprechpartner im Servicefall“, sagt Frank Niendorf, General Manager Europe, Jinko Solar.

Jinko Solar zählt mittlerweile zu einem der größten Modulhersteller im Produktangebot von Memodo. „Mit Jinko Solar kooperieren wir mit einem langjährigen Partner, der für Qualität, Innovationskraft und Stabilität steht“, so Daniel Schmitt, Gründer und Geschäftsführer. „Nun können wir Jinko Solars Schritt zum Systemanbieter begleiten und die Produkte exklusiv in die DACH-Region bringen, was uns sehr freut.“

17.5.2022 | Quelle: Memodo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH