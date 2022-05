GreenAkku: Triton-Aufständerung für Mini-Solaranlagen

GreenAkku hat jetzt die Montagesysteme von Triton im Programm. Sie versprechen eine schnelle Installation von Mini-PV-Anlagen.

Das Unternehmen GreenAkku bietet Mini-Solaranlagen mit Aufständerungen von Triton an. Wie der PV-Anbieter mitteilte, liegen Balkonsolaranlagen bis 800 Watt Peak (600Watt/AC) im Trend. Die Flachdach-Montagesysteme für Standard Solarmodule bis 390 Wp seinen ferner vormontiert und mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Es gebe sie für die Südausrichtung mit einem Aufstellwinkel von 15 Grad und als Ost-West-Variante mit 12 Grad. Das System sei schnell aufgestellt, weil die beiden Montageschienen an der Oberseite nur aufzurichten und an den vorgegebenen Bohrungen mit Bolzen an der unteren Schiene zu sichern sind. Danach ließen sich die Modul-Klemmen in die oberen Schienen stecken und mit den Solarpanels fest verschrauben. Zur Beschwerung können Pflastersteine mit Maßen von 20 x 10 x 8 Zentimetern in die Bodenschiene gelegt werden. Damit ist eine Dachdurchdringung mit Schrauben oder Halterungen nicht nötig.

Die Triton-Unterkonstruktionen bestehen aus Stahl mit einer hochfesten Zink-Aluminium-Magnesium-Legierung. Diese ist widerstandsfähig gegen Ammoniakbelastung und salzhaltige Luft in Küstennähe. Die Montagepakete sind für eine Modulrahmenhöhe von 30, 32, 35, 38 oder 40 Millimetern ausgelegt. Konstruktionsbedingt liegen die kurzen Modulkanten komplett auf der Unterkonstruktion auf. Dadurch werden Torsionen im Solarmodul vermieden. Auflagebänder zwischen den Auflageschienen und der Dachhaut sorgen dafür, dass das Gewicht der Solaranlage die Dachbahnen von Flachdächern oder Garagen nicht beschädigt.

Durch die vormontierten Baugruppen bleibt das System überschaubar. Die Montagepakete lassen sich dabei beliebig kombinieren, um Anlagen jeder Größe zu realisieren. Der Endkundenpreis für ein Triton Flachdach-Montagesystem für die Südausrichtung beträgt 113 Euro inklusive MwSt. Ein System für zwei Standard Solarpanels mit bis 390 Wp für eine Ost-West-Variante kostet 149 Euro.

