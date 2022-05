Vattenfall: Salzspeicher zieht von Berlin nach Schweden um

Mit dem möglichen Verkauf des Wärmegeschäftes in Berlin zieht auch der Salzspeicher von Vattenfall nach Schweden um. Dort soll er mit Partner SaltX zur Marktreife gebracht werden.

Nachdem Vattenfall einen Salzspeicher erprobt hat, verlagert das Unternehmen nun die Technologie von Berlin nach Schweden. Laut Vattenfall habe das Unternehmen drei Jahre lang im Berliner Heizkraftwerk Reuter erprobt, inwieweit sich überschüssige Energie aus Wind oder Solar in Salz speichern lässt. Die Technologie stammt vom schwedischen Unternehmen SaltX.

Das Grundprinzip dabei: Salz kann Energie chemisch speichern. Und zwar indem etwa überschüssiger Strom, der im Netz verfügbar ist, Salz von Wasser durch Dehydrierung trennt. Ist die gespeicherte Energie aus dem getrockneten Salz wieder gefragt, verbindet sich wiederum das Salz mit Wasser (Hydrierung). Diese chemische Reaktion setzt die gespeicherte Energie in Form von Wärme wieder frei.

Durch die von SaltX entwickelte Nanobeschichtung bleiben die Eigenschaften dieses Salzes über die Zyklen erhalten, ohne an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Der Marktreife wollen die Partner nun im nächsten Schritt in Schweden näher kommen. Die Anlage in Berlin-Spandau werde folglich bis Ende des Jahres abgebaut und vom Netz getrennt. Vattenfall erwägt darüber hinaus, sich vom Berliner Wärmemarkt gänzlich zurückzuziehen.

„Wir blicken mit Freude auf die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre mit SaltX und sind froh einen Beitrag zur Weiterentwicklung dieser innovativen Speichermöglichkeit geleistet zu haben”, sagt Projektleiter Ruben Hoffmann. „Durch die in Berlin gewonnenen Erfahrungen ist nun eine neue Pilotanlage in Stockholm entstanden – ebenfalls in Kooperation mit Vattenfall.”

Von Carl-Johan Linér, CEO bei SaltX, heißt es: „Ich bin dankbar, dass die Vattenfall Wärme Berlin uns die Möglichkeit gegeben hat, unser Pilotprojekt in ihren Anlagen zu errichten. Wir werden nun unsere Zusammenarbeit mit Vattenfall in Schweden fortsetzen.” Es bleibt also spannend, ob Salz eines Tages auch im industriellen Maßstab als Energiespeicher zur Verfügung stehen wird.

20.05.2022 | Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH