Der Münchner Mieterstromanbieter Isarwatt setzt die Software AE Local Supplier von Ampeers Energy ein. Sie soll die Abrechnungsprozesse optimieren und die Skalierbarkeit des Angebots und damit das zukünftige Wachstum von Isarwatt sicherstellen.

Vom Dach oder Keller direkt in die Haushalte: Mieterstrom entsteht dort, wo Mieterinnen und Mieter leben. Dank der emissionsfreien Produktion durch Photovoltaik-Anlagen und des hohen Brennstoffnutzungsgrades von Blockheizkraftwerken leisten Bewohnerinnen und Bewohner einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Aktuell profitieren 1.500 Wohneinheiten vom Stromtarif des Energiewende-Start-ups Isarwatt. Dieser ist laut Angaben vom Mieterstromanbieter Isarwatt zehn Prozent günstiger als der des lokalen Grundversorgers.

So einfach das Prinzip Mieterstrom klingt, so komplex sind die Prozesse dahinter. Verbrauchsdaten müssen hundert Prozent verlässlich sein, Abrechnungen innerhalb kurzer Zeit erstellt und dabei zahlreiche energiewirtschaftliche Anforderungen erfüllt werden. Wächst die Anzahl der Zählpunkte, steigt auch die Komplexität. Insbesondere der hohe manuelle Aufwand gestaltete sich in der Vergangenheit als Herausforderung für Isarwatt. Zudem lief die Abrechnung über einen externen Dienstleister, was eine reaktionsschnelle, nahtlose Betreuung der Endkundinnen und -kunden erschwerte.

Mieterstromanbieter Isarwatt: Jahresabrechnungen schnell und verlässlich

Mit der Software AE Local Supplier hat Ampeers Energy die Prozesse hinter Isarwatts Mieterstromangebot nun digitalisiert. Als SaaS-Lösung (Software as a Service) soll sie schneller einsetzbar, flexibler und besser skalierbar sein als eine klassische Software. Sie ermöglicht Isarwatt das Management der Energiedaten, die automatisierte Abrechnung und das energiewirtschaftliche Reporting. Was früher langwierig, aufwendig und fehleranfällig war, soll dank AE Local Supplier an Geschwindigkeit und Verlässlichkeit gewonnen haben. Somit lassen sich die Jahresabrechnungen der 1.500 Endkundinnen und -kunden in wenigen Schritten und innerhalb weniger Wochen erstellen.

Alle digitalen Prozesse sind dabei skalierbar, was eine wichtige Voraussetzung für Isarwatt war. „Wir wollen die Energiewende weiter voranbringen und wachsen, dabei in einer agilen, skalierbaren Software-Umgebung arbeiten, die das Wachstum mittragen kann. Gerade für Neubau-Projekte im Quartierskontext heißt das, Energie-, Mobilitäts- und Sharing-Lösungen miteinander zu vernetzen”, so Claudia Maier, Geschäftsleiterin vom Mieterstromanbieter Isarwatt.

24.5.2022 | Quelle: Ampeers Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH