Über die Online-Plattform GP Joule Invest Crowd können Bürgerinnen und Bürger in Windparks oder Solarkraftwerke in ihrer Region investieren.

„Die echte Energiewende ist dezentral und regional und dabei wollen wir möglichst viele mitnehmen“, sagt Ove Petersen, Mitgründer und CEO von GP Joule: „Nur dann wird aus der Energiewende eine Energiewende von unten, getragen von vielen.“ Diese Energiewende von unten bedeutet für GP Joule, dass möglichst viele Menschen auch ökonomisch von der Energieerzeugung profitieren sollen, besonders jene vor Ort. Deshalb gibt das Unternehmen zum Start von GP Joule Invest Crowd zunächst den Bürgerinnen und Bürgern in der Region die Möglichkeit, in den Wind- oder Solarpark zu investieren.

„Es steigert die Identifikation mit den Parks, wenn ich beteiligt bin, bei der Energiewende mitmache und da auch meine persönliche Rendite erwirtschaftet wird“, sagt Björn Reuter, Leiter von GP Joule Invest. „Kurz: Wenn sich das Windrad auch für mich dreht.“

Mit der GP Joule Invest Crowd schafft GP Joule darüber hinaus die Möglichkeit für Kommunen und Flächeneigentümer, die Menschen vor Ort unkompliziert an den Erträgen zu beteiligen. Der Weg dahin ist für die Nutzerinnen und Nutzer einfach. Kostenlos registrieren und so Teil der Invest Crowd sein, sich über die Projekte informieren, nachhaltig investieren und profitieren.

Projekte auf GP Joule Invest Crowd bereits fertiggestellt

Dabei sind die Projekte im Normalfall bereits fertiggestellt, durchfinanziert und liefern Strom. „Uns ist es wichtig, den Menschen wirtschaftliche Chancen zu ermöglichen. Sie aber nicht mit ins Planungs- und Umsetzungsrisiko zu nehmen“, sagt Björn Reuter. Wie beim ersten Projekt, in das man schon bald investieren kann: den Windpark Hassenhausen. Hier stehen 4 Windenergieanlagen im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Diese liefern 30.000 Megawattstunden Ertrag und versorgen so 10.000 Haushalte mit grünem Strom. Schon ab 250 Euro können sich zunächst die Bürgerinnen und Bürger vor Ort an dem Park beteiligen.

Die Online-Plattform GP Joule Invest Crowd ist unter diesem Link zu finden.

