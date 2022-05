Mit der Plattform Grüne Fernwärme will der Fernwärmeverband AGFW die Kommunen bei der Umstellung auf eine klimaschonende Wärmeversorgung unterstützen und ein Netzwerk für Austausch und Weiterbildung bilden. In Olbersdorf ist das ostsächsische Netzwerk gestartet.

Viele Kommunen in Deutschland suchen derzeit nach Möglichkeiten, ihre Energie- und Wärmeversorgung klimaneutral aufzustellen. Eine effiziente Möglichkeit bildet grüne Fernwärme aus einem stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien. Um Bürgermeistern eine Orientierung zu bieten, wie ihre Gemeinde oder Stadt mit Fernwärme versorgt werden kann, hat der Energieeffizienzverband AGFW die „Plattform Grüne Fernwärme“ gegründet. Nun startete in Olbersdorf das ostsächsische Netzwerk.

„Bereits frühzeitig, im Sommer 2015, hat der Gemeinderat Olbersdorf einstimmig das Fundament gelegt, um sich auf den Weg hin zu einer klimaneutralen Gemeinde zu begeben“, sagt der Olbersdorfer Bürgermeister Andreas Förster. „Mit der Beschlussfassung zur Umsetzung des ‚Gebietsbezogenen Integrierten Handlungskonzeptes‘ möchte die Gemeinde Olbersdorf ihren Beitrag zur ressourcenschonenden Energiebereitstellung und Energienutzung leisten.“ Zu den Maßnahmen, die die Gemeinde umgesetzt hat, gehört auch der zunächst kritisch diskutierte Ausbau der Fernwärme.

Für Harald Rapp, AGFW-Bereichsleiter Stadtentwicklung, ist es wichtig, genau auf die Bedürfnisse von Städten und Gemeinden einzugehen. „Das Gelingen der Wärmewende entscheidet sich in den Kommunen vor Ort. Wir dürfen diejenigen nicht aus dem Blick verlieren, die mit ihrem Engagement vor Ort dafür sorgen, dass Deutschland seine Klimaziele auch tatsächlich erreicht. Die Herausforderungen, gerade für kleinere Kommunen, sind immens. Wir sind daher unseren Paten sehr dankbar, dass sie das erworbene Wissen in ihre Heimatregionen weitergeben. Und andere Bürgermeister und Stadtwerke in die Lage versetzen, die Dekarbonisierung ihrer Wärmeversorgung voranzutreiben.“

AGFW-Plattform Grüne Fernwärme kooperiert mit SAENA

In diesem Kontext sieht Rapp auch die Aktivitäten der Sächsischen Energieagentur SAENA, mit der der AGFW eine Partnerschaft geschlossen hat. „Wir sollten alle Aktivitäten bündeln und die Schlagzahl weiter erhöhen“, so Rapp. So können man den Kommunen bestmögliche Orientierung auf dem Weg zur Wärmewende geben.

26.5.2022 | Quelle: AGFW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH