Mieterstrom-App von Naturstrom

Der Öko-Energieversorger Naturstrom hat eine App für Kundinnen und Kunden mit Mieterstromtarifen entwickelt. Sie steht Mieterinnen und Mietern sowie den Immobilieneigentümern als kostenfreies Zusatzangebot zur Verfügung.

Die Mieterstrom-App visualisiert die Erzeugung und Lieferung des Stroms im Haus. Mit dieser Visualisierung erfüllt Naturstrom auch die Anforderung der KfW für die Förderung hoch effizienter Gebäude nach dem Standard KfW 40 Plus. Dieser höchste Energiestandard in der KfW-Förderung kann bis zu 18.750 Euro Zuschuss pro Wohneinheit einbringen.

Die App zeigt tagesaktuell den persönlichen Stromverbrauch, den Gesamtverbrauch in der Immobilie sowie die CO2-Ersparnis gegenüber dem deutschen Strommix an.

Außerdem verrät sie, welchen Anteil die Mieterstrom-Erzeugung und der Netzbezug an der Belieferung im konkreten Gebäude haben. Mit der App lassen sich verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen. So lässt sich beispielsweise der Erfolg von Stromsparmaßnahmen konkret nachvollziehen. Energiespartipps liefern hierzu Impulse. Wer will, kann sich diese sogar als Push-Nachricht schicken lassen. Lokale Wetterdaten animieren dazu, den Stromverbrauch am erwarteten Solarstromertrag auszurichten.

„Mit der App geben wir den Immobilieneigentümern ein Mittel an die Hand, mit dem sie die Bindung der Mieterinnen und Mieter an ihre Immobilie erhöhen und Begeisterung für die Energiewende vor Ort wecken“, erläutert Sarah Debor, Leiterin Projekt- und Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich Dezentrale Energieversorgung der Naturstrom AG. „Zusätzlich soll die App ganz konkret den Mehrwert der Mieterstrombelieferung steigern, indem sie die Mieterinnen und Mieter dazu motiviert, den im Gebäude erzeugten sauberen Strom möglichst effizient zu nutzen.“ Laut Naturstrom ist die App intuitiv zu bedienen und hat ein „freundliches, modernes Design“.

Mittelfristig soll die App auch Daten zur Wärmeversorgung integrieren können. „Der Gebäudesektor hat in Sachen Klimaschutz einen großen Nachholbedarf“, sagt Debor. Sie geht davon aus, dass hohe Standards wie beim Effizienzhaus 40 Plus mehr und mehr zur Normalität werden, wenn die Bundesregierung die Förderkonditionen neu ordnet.

App soll für alle Mieterstrom-Anbieter verfügbar sein

„Wer Mieterstrom realisieren möchte, kann daher den Mieterinnen und Mietern unkompliziert auch die App mit anbieten, um auf der sicheren Seite zu sein“, sagt Debor.

Voraussetzung sei lediglich, dass Naturstrom die Messstellen in der Immobilie betriebt. Das sei nötig, da die App auf die fernauslesbaren Zähler im Betrieb von Naturstrom angewiesen sei. Die ersten vier Mieterstrom-Projekte, die die App nutzen liegen in Wuppertal, Heppenheim, Eckernförde und Guxhagen. Weitere sollen zeitnah folgen.

Entwickelt hat die Mieterstrom-App das auf Energiedatenmanagement spezialisierte Berliner IT-Unternehmen power42. Dieses bietet mit der Plattform powerfox bereits eine Lösung zur Erfassung und Auswertung von Energiedaten für Endverbraucher:innen an. „Dezentrale Versorgungskonzepte und eine smarte Sektorenkopplung leben davon, dass Energiedaten digital erfasst und verarbeitet werden“, sagt power42-Geschäftsführer Marcus Becker.

Weitere Neuigkeiten rund um das Thema Mieterstrom gibt es auf dem Solarserver.

02.06.2022 | Quelle: Naturstrom | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH