Mehr als 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler im unterfränkischen Üchtelhausen im Landkreis Schweinfurt votierten in einem Bürgerentscheid für die Errichtung von bis zu sechs Windenergie-Anlagen auf dem Gemeindegebiet.

„Das klar positive Votum der Menschen in Üchtelhausen ist ein starkes Signal für den Ausbau der Windenergie in der Region und in ganz Bayern“, sagt Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger zu dem Ausgang von dem Bürgerentscheid für Windenergie. „Es beweist, dass transparente, interaktive Bürgerinformationsveranstaltungen und eine sachliche Argumentation den Weg für die mehrheitliche Akzeptanz der Windenergie vor Ort freimachen. Hier haben die von mir ins Leben gerufenen Windkümmerer im Zusammenspiel mit der aufgeschlossenen Gemeinde hervorragende Arbeit geleistet. Sie haben die Bürgerinnen und Bürger überzeugt, dass wir die dezentrale Energiewende deutlich beschleunigen müssen. Um unabhängiger von fossilen Energieimporten zu werden und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit als Industriestandort nicht zu gefährden, ist der dynamische Zubau von Windenergie ein Gebot der Stunde.“

Bürgerentscheid für Windenergie unter Beachtung von Kriterien

Im Bürgerentscheid wurde darüber abgestimmt, ob auf den im Regionalplan ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ein Windpark errichtet werden soll. Das soll unter Beachtung folgender Kriterien geschehen:

Mindestabstand 1.250 Meter zu geschlossenen Wohngebieten

höchstens sechs Anlagen

Windpark zu mindestens 30 bis 40 Prozent in Kommunal- und/oder Bürgerbesitz

faire Verteilung von Pachteinnahmen

vergünstigte Stromtarife

wertvolle Waldbestände schützen

„Das Vorgehen der Gemeinde ist beispielhaft und zeigt, dass die Bürgerschaft im Mittelpunkt steht und nicht über ihren Kopf hinweg entschieden wird“, sagt Aiwanger. „Nur wenn die Menschen mitgenommen werden, erzielen wir schnell die notwendigen Fortschritte beim Ausbau der Windenergie. Ein Vorbild ist Üchtelhausen auch bei der Ausgestaltung der regionalen Wertschöpfung durch die Windenergie. Die Menschen partizipieren wirtschaftlich von den neuen Anlagen. So wie hier, geht dezentrale Energiewende heute.“

Bereits 2016 gab es einen Bürgerentscheid in Üchtelhausen. Damals hatte sich noch eine Mehrheit gegen den Bau von Windrädern entschieden. „Viele Bürgerinnen und Bürger haben ihre Meinung zu Windenergie-Anlagen geändert. Sie sehen sie als wichtigen Beitrag zur Lösung der Energiekrise und der dezentralen Energiewende, die auch vor der eigenen Haustür sichtbar werden kann“, so der Staatsminister.

8.6.2022 | Quelle: Stmwi | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH