Erneuerbare Energien deckten über 54 Prozent des Stromverbrauchs im 1. Halbjahr 2025

Erneuerbare Energien deckten im ersten Halbjahr 2025 mehr als 54 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland (2024: 57 Prozent). Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Insgesamt erzeugten von Januar bis Juni 2025 Anlagen der Erneuerbaren Energien 141 Milliarden Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom. Das sind 5,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (2024: 149 Mrd. kWh). Die Ursachen für den Rückgang sind witterungsbedingt. Vor allem dem im historischen Vergleich windschwachen 1. Quartal 2025 ist geschuldet, dass die Stromerzeugung aus Windenergie im ersten Halbjahr zurückgegangen ist. Dies gilt sowohl für die Windkraft an Land als auch auf See.

Stromerzeugung durch Wind auf See und Wind auf Land gegenüber Vorjahr gesunken

Die Stromproduktion durch Windenergieanlagen auf See sank um 17 Prozent, während die Windenergie an Land ein Minus von 18 Prozent verzeichnete. Insgesamt wurden durch Windkraftanlagen im ersten Halbjahr 61 Mrd. kWh Strom (2024: 74 Mrd. kWh) erzeugt, gut 13 Mrd. kWh weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Damit deckten sie knapp 23,4 Prozent des deutschen Bruttostromverbrauchs.

Zubau bei Wind an Land beschleunigt

Im 1. Halbjahr 2025 wurden Windenergieanlagen an Land mit einer Leistung von 2,1 GW zugebaut, zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr waren es lediglich 1,4 GW. Damit hat sich der Zubau deutlich beschleunigt. Bei durchschnittlichen Witterungsbedingungen wäre die Stromerzeugung aus Wind somit gestiegen.

Stromerzeugung durch Wasserkraft zurückgegangen

Die seit Februar zu geringen Niederschläge sorgten auch bei der Wasserkraft für einen größeren Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Sie trug in den vergangenen Monaten mit 8,1 Mrd. kWh (2024: 11,4 Mrd. kWh) Strom zur Stromerzeugung bei. Das waren 29 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Damit liegt die Wasserkraft auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Unter anderem minderte fehlendes Schmelzwasser im Frühjahr das Potenzial der Wasserkraft.

Stromerzeugung durch Photovoltaik deutlich gestiegen

Positiv hervorzuheben ist, dass insbesondere Photovoltaikanlagen mit insgesamt gut 47 Mrd. kWh deutlich mehr Strom als im Vorjahr produzierten. Dies kam durch den starken Zubau im Jahr 2024. Im Juni 2025 stammten nach vorläufigen Berechnungen zum allerersten Mal innerhalb eines Monats mehr als 12 Mrd. kWh Strom aus Photovoltaikanlagen. Insgesamt legte die Stromerzeugung aus Photovoltaik um 23 Prozent zu. Jeder Monat im Jahr 2025 hatte bisher eine deutlich höhere PV-Erzeugung als der jeweilige Vorjahresmonat.

Der Photovoltaik-Ausbau im laufenden Jahr liegt dabei annähernd auf dem Niveau des Vorjahres zum gleichen Zeitpunkt. Dieser weitere Zubau von Solaranlagen sowie eine überdurchschnittlich hohe Zahl an Sonnenstunden seit März sorgten für einen spürbaren Anstieg der Solarstromerzeugung. Dennoch konnte dieser starke Zuwachs den Rückgang bei der Windenergie nicht vollständig kompensieren. Die in diesem Jahr verabschiedete „Kleine Energierechtsnovelle“ soll dabei helfen, kurzfristige, temporäre Erzeugungsüberschüsse aus Photovoltaik besser zu vermeiden, und damit die Integration von Photovoltaikanlagen in das Energiesystem weiter zu optimieren, um das weitere dynamische Wachstum der Photovoltaik zu ermöglichen.

Grafik des BDEW zum Vergleich 1. Halbjahr

Vorläufige Gegenüberstellung der ersten Halbjahre 2024 und 2025 – Grafik: BDEW / ZSW Quelle: Destatis, Stand 07/2025

Stimmen zu den Berechnungen

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung:

„Strom aus Erneuerbaren ist die Grundlage unserer Versorgung“, sagt Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. „Damit dieser effizient genutzt werden kann, muss er gut in den Markt eingebunden werden. Dafür ist es wichtig, dass Stromerzeugung, Netze und Verbrauch systemisch zusammengedacht und konsequent Flexibilitätsoptionen gehoben werden. Da sie wetterbedingten Schwankungen unterliegen und mit Blick auf zukünftig planmäßig aus dem Markt gehende Kohlekraftwerke brauchen wir darüber hinaus dringend die Grundlage, auf der die Unternehmen entsprechende Entscheidungen für die erforderlichen Investitionen in H2-ready- und Gas-Kraftwerke treffen können. Mit deren gesicherter Leistung sowie Speichern ist eine stabile Stromversorgung möglich.

Wir brauchen dazu jetzt die Ausschreibungen, langfristig attraktive Rahmenbedingungen für KWK-Investitionen und einen integrierten Kapazitätsmarkt, der Investitions- und Planungssicherheit schafft. Trotz des Umbaus auf ein klimaneutrales Energiesystem möchten wir das hohe Niveau der Versorgungssicherheit halten, das unseren Wirtschaftsstandort immer ausgemacht hat. Im Strombereich ist der notwendige Ausbau regelbarer vorzugsweise wasserstofffähiger Kraftwerkskapazitäten als Partner für die Erneuerbaren Energien daher ebenso unverzichtbar wie der Aufbau von mehr Speichern.“

Prof. Dr. Frithjof Staiß, geschäftsführender Vorstand des ZSW:

„Dass die Erneuerbaren Energien längst die tragende Säule der Stromversorgung in Europas wichtigstem Industrieland sind, zeigen die Zahlen eindrücklich – trotz der witterungsbedingten Schwankungen“, ergänzt Prof. Dr. Frithjof Staiß, geschäftsführender Vorstand des ZSW.

„Aber um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zu sichern und über die im Green Deal Industrial Plan angelegten Maßnahmen mit einer schnellen Umsetzung von klimaneutralen Technologien, Produkten und Services gezielt Vorteile im internationalen Wettbewerb zu generieren, benötigen wir Planungsverlässlichkeit: bezüglich des konsequenten weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energien, der Energieinfrastrukturen, der Speicherkapazitäten und des Aufbaus einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Deshalb sollte sich Deutschland im eigenen Interesse auch für die Verankerung des von der EU-Kommission vorgeschlagenen Klimaziels für 2040 von minus 90 Prozent Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 im Europäischen Klimagesetz stark machen.“

Die Erzeugungszahlen im Einzelnen

Im ersten Halbjahr 2025 lag die Bruttostromerzeugung bei 251,2 Mrd. kWh – mit minus 0,2 Prozent erreichten die Erneuerbaren fast das Niveau des Vorjahreszeitraums (2024: 251,8 Mrd. kWh). Dem stand ein Stromverbrauch von 258,6 Mrd. kWh gegenüber (2024: 260,4 Mrd. kWh). Insgesamt wurden rund 141 Mrd. kWh Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt (2024: 149 Mrd. kWh). Davon stammten knapp 49 Mrd. kWh aus Wind an Land, gut 47 Mrd. kWh aus Photovoltaik, knapp 25 Mrd. kWh aus Biomasse und Siedlungsabfällen, knapp zwölf Mrd. kWh aus Wind auf See und gut 8 Mrd. kWh aus Wasserkraft. Aus konventionellen Energieträgern wurden 110 Mrd. kWh erzeugt. Im Vorjahreszeitraum waren es 103 Mrd. kWh.

Ökostromanteil: Zwei Berechnungsmöglichkeiten

Der Anteil Erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im ersten Halbjahr 2025 beträgt 54 Prozent. Den Ökostromanteil am Bruttostromverbrauch zu bemessen, ist die gängige Berechnungsgrundlage. Sie geht zurück auf europäische Vorgaben und steht im Einklang mit den Zieldefinitionen der Bundesregierung zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Der Bruttostromverbrauch bildet das gesamte Stromsystem eines Landes ab.

Eine andere Möglichkeit ist, den Anteil der Erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung zu messen. Sie umfasst die gesamte in Deutschland erzeugte Strommenge. Der Anteil Erneuerbarer Energien im ersten Halbjahr 2025 auf Basis der Bruttostromerzeugung beträgt 56 Prozent.

Quelle: BDEW / ZSW | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH