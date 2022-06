Bei der Anlagenkombination aus Photovoltaik und PV-Großspeicher, die durch die Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur gefördert wird, handelt es sich um eine der ersten dieser Art in Baden-Württemberg.

Baywa re hat den Solarpark Spitalhöfe mit Batteriespeicher in Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg in Betrieb genommen. Der Photovoltaik-Solarpark mit einer Leistung von 7,5 MW kann jährlich rund 8 Millionen kWh Grünstrom erzeugen. Dadurch kann man den Verbrauch von 2.500 Durchschnittshaushalten in Deutschland abdecken. Die Speicherkapazität des 3-MW-Batteriespeichers beträgt 4 MWh.

„Wir danken der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen für die gute Zusammenarbeit. Und freuen uns über die pünktliche Fertigstellung und Inbetriebnahme des Solarparks Spitalhöfe. Ab sofort kann die Anlagenkombination Strom in das Netz einspeisen. Der Speicher leistet einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität und Versorgungssicherheit“, sagt Marc Krezer, Leiter Projektentwicklung PV Deutschland bei Baywa re. Durch verschiedene Maßnahmen wie das Anlegen von Blühflächen oder auch Gesteinsschüttungen für sogenannte Eidechsenhotels, sowie das Pflanzen von Büschen und Bäumen wird Baywa re zudem Artenschutz und Biodiversität an dem Solarpark fördern. Stefanie Wimmer, Geschäftsführerin von Baywa re Solar Projects GmbH ergänzt: „Anlagenkombinationen wie diese sind von zentraler Bedeutung für die Energiewende in Deutschland.“

Als unabhängiger Stromerzeuger wird Baywa re den Photovoltaik-Solarpark auch betreiben. Das Stromhandelsteam des Unternehmens hat die Preisabsicherung des Stromertrags mithilfe eines Stromabnahmevertrags mit einer Laufzeit von 5 Jahren sichergestellt. Somit kann das Unternehmen die mittelfristige Preisabsicherung und eine wirtschaftliche Optimierung des Ertrags innerhalb der eigenen Gruppe leisten. Darüber hinaus wird die Kapazität des Batteriespeichers am Regelenergiemarkt vermarktet. Das Unternehmen wird außerdem die Wartung und Betriebsführung von dem Solarpark mit Batteriespeicher übernehmen. Zudem wird es Ansprechpartner vor Ort sein.

Auch in Bayern hat Baywa re bereits die Kombination aus Photovoltaik und PV-Großspeicher umgesetzt.

