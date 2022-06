Windenergie: Nordex gelingt Markteintritt in Serbien

Der Windenergie-Anlagenhersteller Nordex hat einen ersten Auftrag aus Serbien erhalten. Der Windpark Krivaca in Ostserbien soll mit 22 N149-Turbinen ausgestattet werden und damit 105 MW Leistung erbringen.

Die Nordex Group hat einen Auftrag über die Lieferung von Windenergie-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 105 MW aus Serbien erhalten. Somit vollzieht das Unternehmen den Markteintritt in den Balkanstaat. Im Frühjahr 2023 liefert und errichtet die Nordex Group für den Windpark Krivaca 22 Turbinen des Typs N149/4.X der Delta4000-Serie. „Es freut uns, dass wir mit dem Projekt Krivaca unseren ersten Schritt in den sehr vielversprechenden serbischen Markt gehen können“, sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Der Auftrag umfasst ebenfalls einen Premium Service-Vertrag der Windenergie-Anlagen mit einer Laufzeit von 25 Jahren. Den Windpark Krivaca hat der österreichische Windparkentwickler Ivicom entwickelt. Zudem wird die serbische MK Group und der slowenischen ALFI Green Energy Fund ihn zukünftig betreiben.

„Als führendes Unternehmen in der Produktion von grüner Energie in der adriatischen Region expandieren wir weiter in diesem Bereich“, sagt Mihailo Jankovic, CEO der MK Group. „Selbständig und in Joint Ventures entwickeln wir Windkraftprojekte mit einer Gesamtkapazität von 800 MW und Solarenergieprojekte von 660 MW. Dabei werden wir 1 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren investieren.”

Das Projekt entsteht auf dem Gebiet der Gemeinden Golubac, Kucevo und Veliko Gradiste in Ostserbien. Der Standort befindet sich etwa 150 Kilometer östlich von Belgrad. Es wird der erste Windpark im Osten Serbiens sein. Die Nordex Group liefert die N149-Turbinen im Betriebsmodus von 4,8 MW nach Serbien. Nach der Inbetriebnahme Ende 2023, wird Krivaca jährlich 310 GWh sauberen Windstrom erzeugen und damit rund ein Prozent des Stromverbrauchs Serbiens abdecken.

