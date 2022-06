Grüne Energien aus erneuerbaren organischen Quellen wie Biogas besitzen in Australien ein enormes Ausbaupotenzial. Diese wollen Weltec Biopower und Enscope erschließen.

Der Spezialist für den Bau und Betrieb von Biogas– und Biomethananlagen, Weltec Biopower, hat einen Kooperationsvertrag mit dem australischen Unternehmen Enscope abgeschlossen. Das gemeinsame Ziel besteht darin, in Australien Komplettlösungen von der Anlagenplanung bis zur schlüsselfertigen Ausführung anzubieten. „Mit Enscope, dessen Büros sich in Perth, Brisbane, Melbourne und Darwin befinden, wird unsere Marktposition in Australien deutlich gestärkt und damit ein solides Fundament für unseren weiteren Ausbau der Aktivitäten und für ein effizientes Wachstum gelegt“, sagt Vladimir Bogatov, der Vetriebsverantwortliche von Weltec Biopower für den Raum Asien-Pazifik.

„Grüne Energien aus erneuerbaren organischen Quellen besitzen in Australien ein enormes Ausbaupotenzial“, betont der Präsident von Enscope, Kane Ramsay. Darüber hinaus hat die neu gewählte australische Bundesregierung erklärt, dass sie die Kohlendioxidemissionen bis 2030 um 43 % gegenüber dem Stand von 2005 senken will, was eine erhebliche Steigerung gegenüber der Politik der Vorgängerregierung darstellt, die eine Senkung zwischen 26 und 28 % anstrebte. Verschiedene Branchenführer und die Regierungen mehrerer Bundesstaaten fordern überdies verbindliche Zielvorgaben für erneuerbares Gas in den australischen Gasversorgungsnetzen. Diese Maßnahmen sind nach Einschätzung der Kooperationspartner förderlich für eine groß angelegte Ausweitung von Waste-to-Energy- und erneuerbaren Gas-Projekten in den kommenden Jahren.

Weltec Biopower und Enscope mit vielschichtigen Projektzielen

Die Interessen und Projektziele von Weltec Biopower und Enscope sind dementsprechend vielschichtig: die Reduktion von Kosten für die Entsorgung organischer Abfälle und Erschließung von Energieeinnahmequellen durch das Bedienen der Nachfrage nach Energiequellen (Gas, Strom, Heizung und Kühlung) sowie die Absenkung der Treibhausgasemissionen oder eine Kombination aus all dem zu erreichen. „In Anbetracht der sich rasch verändernden Stimmung in der australischen Gesellschaft und der Bestrebungen unserer traditionellen, seit langem auf Erdgas basierenden Kunden ist Enscope stolz darauf, mit Weltec eine Partnerschaft für eine sichere, effiziente und zuverlässige Anwendung weltweit führender Technologien auf dem australischen Markt einzugehen“, sagt Ramsay.

14.6.2022 | Quelle: Weltec Biopower | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH