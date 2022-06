Der Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus und der Batterie-Wechselrichter Plenticore BI ist ab sofort mit den Batteriesystemen von LG, Varta und Pylontech kompatibel.

Mit den Speicher-Herstellern BYD und BMZ pflegt Kostal bereits langfristigen Partnerbeziehungen. Nun hat Kostal weitere Hersteller von PV-Speichern in das Programm aufgenommen. Die Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus und Piko MP plus sowie der Batterie-Wechselrichter Plenticore BI gehören laut Kostal schon seit Jahren zu den effizientesten Wechselrichter-Speichersystemen am Markt. Dies bestätigten auch kürzlich erst die Speicherinspektionen der HTW Berlin.

Speichersysteme kommunizieren über Modbus RS485

Kostal erweitert sein flexibles Angebot. Denn der Batteriespeicher von LG Energy Solution bietet für den Hybrid-Wechselrichter Plenticore plus und den Batterie-Wechselrichter Plenticore BI eine Speicherkapazität von 8,6 bis 34,4 kWh. Auch der in der diesjährigen Speicherinspektion auf den Siegerrängen platzierte Speicherspezialist Varta arbeitet nun mit den Kostal Wechselrichtern und bietet zwischen 10 und 20 kWh Speicherkapazität.

Als Alternative zu den LG und BYD Speichern gelten die Photovoltaik-Speicher von Pylontech. Auch sie sind mit den beiden Kostal Wechselrichtern kompatibel und mit einem 7,1 bis 24,86 kWh großen Speicher ausgestattet.

Die nun ergänzten Speichersysteme kommunizieren über Modbus RS485 mit den Kostal Wechselrichtern und zeichnen sich durch ihre modulare Bauweise aus. Somit bieten die Speicher bieten eine hohe Skalierbarkeit und eine große Flexibilität in der Systemauslegung. Das soll ideal für die wachsenden Eigenverbrauchsansprüche der Kund:innen sein. Denn mehr Auswahl, mehr Flexibilität und variable Leistungsstärke – dies sollen die Hybrid- und Batterie-Wechselrichter von Kostal bieten.

14.6.2022 | Quelle: Kostal | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH