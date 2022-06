Die Möglichkeit Windenergieanlagen in Industrie- und Gewerbegebieten zu bauen, ist heute die Ausnahme. Der Branchenverband BWE schlägt daher Änderungen in der Baunutzungsverordnung und dem Baugesetzbuch vor.

Vor dem Hintergrund der Diskussion um verbindliche Flächenziele in den Bundesländern fordert der Bundesverband Windenergie (BWE), die Zulässigkeit von Windenergieanlagen in Industrie- und Gewerbegebieten zu erleichtern. Dazu stellt der Verband in einem ersten Aufschlag Änderungen in der Baunutzungsverordnung und dem Baugesetzbuch vor. Mit diesen Änderungen will man den der Bau von Windenergieanlagen in Gewerbegebieten und anderen sonstigen Sondergebieten erweitern. Somit könnte man insbesondere den Stadtstaaten die Erreichung der Ausbauziele erleichtern.

„Um die Ausbauziele der Bundesregierung zu erreichen und die Bereitstellung von kostengünstigem grünen Strom aus Windenergieanlagen für Haushalte, Gewerbe, Mobilität und Industrie zu erhöhen, gilt es alle Flächenpotenziale zu mobilisieren. Gerade bestehende oder neue Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete müssen deshalb neu in den Fokus genommen werden“, erläuterte Hermann Albers, Präsident des BWE.

Es besteht bereits die Möglichkeit, Windenergieanlagen in Industrie- und Gewerbegebieten sowie in anderen Sondergebieten zu errichten. Die Zulässigkeit ist heute allerdings eine Ausnahme. Daher sollte man in die Baunutzungsverordnung ausdrücklich aufnehmen, dass erneuerbare Energieanlagen in Industriegebieten und in Gewerbegebieten zulässig sind. Zusätzlich müssen Höhenbegrenzungen für Windenergieanlagen fallen, die bisher die Nutzung von Flächen blockieren oder wesentlich beschränken. „Eine flankierende Klarstellung im Baugesetzbuch kann sicherstellen, dass Gewerbe- und auch sonstige Sonderflächen für Windenergieanlagen nutzbar werden“, so Albers.

Die Empfehlungen des BWE für Erleichterungen von Windenergieanlagen in Industrie- und Gewerbegebieten sind unter diesem Link zu finden.

17.6.2022 | Quelle: BWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH