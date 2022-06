Grips Energy öffnet Niederlassung in Dakar im Senegal

Grips Energy liefert vorfinanzierte Erneuerbare-Energien-Lösungen für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Auf dem afrikanischen Kontinent ist das Unternehmen nun mit drei Niederlassungen präsent.

Mit einem neuen Büro in der Hauptstadt des Senegals stärkt die Econnext-Tochtergesellschaft Grips Energy die Präsenz auf dem afrikanischen Kontinent. Das auf erneuerbare Energielösungen spezialisierte Unternehmen treibt damit seine internationale Expansion weiter voran. Das Büro in Dakar ist zuständig für das französischsprachige Westafrika, bietet den Kunden und Partnern vor Ort so direkte Ansprache und organisiert die Umsetzung von Grips Projekten direkt in der Region. Grips liefert vorfinanzierte Erneuerbare-Energien-Lösungen für Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern, um wirtschaftliche Entwicklung und Klimaschutz voranzubringen.

„Mit dem neuen Grips Dakar-Hub bieten wir unseren Kunden in dieser Region eine direkte Ansprache vor Ort und verstärken unsere Aktivitäten, um das enorme Potenzial der Erneuerbaren Energien für lokale Unternehmen zu erschließen“, sagt Timon Herzog, CEO von Grips Energy.

„Nach einem arbeitsreichen ersten Jahr bei Grips Energy Senegal ist die Eröffnung ein wichtiger Schritt nach vorne“, sagt Amadou Sam, Country Manager Grips Energy Senegal. „Wir können unsere Aktivitäten in Westafrika erheblich ausweiten und werden kurzfristig auch ausgewählte unternehmensweite Bereiche wie etwa die IT-Abteilung von Grips hier ansiedeln“, fügt er hinzu, „und daher bin ich wirklich froh, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben.“

„Die physische Präsenz von Grips Energy im Senegal ist Teil unserer internationalen Expansion mit der econnext-Gruppe. Dadurch können wir im westlichen Afrika einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen leisten,“ so Sabrina Schulz, Co-Geschäftsführerin der Econnext GmbH & Co KGaA. Grips freut sich darauf, mehr vorfinanzierte saubere Energiesysteme für KMU und industrielle Abnehmer bereitzustellen, um ein nachhaltiges Wachstum in der gesamten Region zu fördern.

