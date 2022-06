Photon Energy beginnt Photovoltaik-Ausbau in Rumänien

Der Projektentwickler Photon Energy beginnt mit dem Bau des ersten PV-Kraftwerks in Rumänien. 2022 will das Unternehmen dort 32 MW realisieren.

Die Photon Energy N.V. expandiert nach Rumänien. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit dem Bau seines ersten rumänischen PV-Kraftwerks mit einer Erzeugungskapazität von 5,7 Megawatt Spitzenleistung (MWp) begonnen. Dabei sollen hocheffiziente bifaziale, auf einachsigen Nachführsystemen montierte Solarmodule zum Einsatz kommen. Photon Energy erwartet damit, jährlich rund 8,7 Gigawattstunden (GWh) erneuerbaren Strom zu erzeugen. Dieser werde ferner in das Netz von Enel E-Distributie Banat eingespeist und über den Energiemarkt verkauft. Das bedeutet, dass die Solarstromerzeugung ohne jegliche Förderung oder einen Stromabnahmevertrag mit einem Energieabnehmer auskommt. Das neue Kraftwerk soll planmäßig im letzten Quartal 2023 in Betrieb gehen.

„Wir freuen uns sehr, jetzt mit dem Bau für unser erstes Kraftwerk in Rumänien, einem unserer wichtigsten CEE-Märkte, begonnen zu haben. Damit setzen wir unsere Wachstumsstrategie um, die wir in unseren Finanzzielen für 2022 angekündigt haben“, so Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. Ferner will das Unternehmen auf dem rumänischen Markt für erneuerbare Energien bis Ende 2022 rund 32 MWp in Betrieb nehmen wollen. „Allein diese neuen rumänischen Anlagen werden unser IPP-Portfolio bis Ende des Jahres auf über 120 MWp erweitern.“

235 MW in Rumänien bis 2024

Das in der Nähe von Șiria im rumänischen Bezirk Arad gelegene Kraftwerk wird sich über 9,3 Hektar Freiland erstrecken und aus rund 10.600 Solarzellen bestehen. Nach der Inbetriebnahme wird das Unternehmen 89 Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 97,6 MWp in seinem IPP-Portfolio besitzen und betreiben. Aus über 80 MWp der Kapazität wird dann subventionsfreier sauberer Strom direkt auf dem Energiemarkt verkauft werden. Eigentümer und Betreiber des Kraftwerks ist Siria Solar S.R.L. Dabei handele es sich um eine Zweckgesellschaft, die sich vollständig im Besitz der Photon Energy Group befinde.

Das Unternehmen entwickelt derzeit PV-Großprojekte mit einer Gesamtkapazität von über 790 MWp in den wichtigsten CEE-Märkten und Australien, darunter allein 235 MWp in Rumänien. Die verbleibenden Projekte werden voraussichtlich in den Jahren 2023 und 2024 realisiert und in Betrieb genommen. Damit wird der rumänische Markt wesentlich zum Ziel des Unternehmens beitragen, sein IPP-Portfolio bis Ende 2024 auf mindestens 600 MWp weltweit zu erweitern.

Vor dem Hintergrund , hat Das Unternehmen hat im Mai Rekorderlöse aus der Energieerzeugung in Höhe von 3,647 Millionen (Mio.) Euro erzielt. Dies entspreche ferner einem Anstieg von 69,8 % gegenüber dem Vorjahr. Gründe seien gestiegene Energiepreise und die Tatsache, dass mehr als 80% der Kraftwerke des Unternehmens Strom zu Marktpreisen verkauften.

Auf der Grundlage der Energiepreisprognosen für den Rest des Jahres 2022 bestätigt das Unternehmen zudem seine Finanzziele 2022. Der Umsatz soll von 36,4 Mio. Euro im Jahr 2021 auf 65,0 Mio. Euro ansteigen, was einem Plus von 78,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Außerdem soll sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 18,0 Mio. Euro fast verdoppeln.

20.6.2022 | Quelle: Photon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH