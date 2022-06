Solarstrom von Freifläche und Dach für Bodenseekreis

Projektentwickler Sens baut auf einem Biohof im Bodenseekreis PV-Anlagen inklusive Speicher und Netzanschluss. Das System soll Solarstrom bedarfsabhängig in das kommunale Stromnetz einspeisen.

Eine Freifläche und zwei Dach-PV-Anlagen sorgen künftig für mehr Solarstrom im Bodenseekreis. Darüber berichtet der Projektentwickler Sens, einer Tochter der Essener Steag, anlässlich des Spatenstichs. Konkret geht es um den Bau auf einem Hof in der Gemeinde Rickertsreute. Dort realisiert die Sens eine Freiflächen-PV-Anlage mit 12 Megawatt (MW) Leistung. Diese ist als Agri-PV-Anlage konzipiert und setzt auf bifaziale Module. Hinzu kommen zwei Aufdach-PV-Anlagen auf den Scheunen des Biohofs, die für weitere 307 Kilowatt (KWp) sorgen. Zusammen bringen es alle drei Anlagen pro Jahr auf eine Grünstromerzeugung von 15 Gigawattstunden (GWh).

Ferner gehört ein Großspeicher mit einer Kapazität von bis zu 10 Megawattstunden (MWh) zum Projekt. Denn geplant ist, den Solarstrom abhängig vom Bedarf in das Stromnetz vom Bodenseekreis einzuspeisen. Deshalb kümmere sich die Sens auch um die Errichtung der Mittelspannungskabeltrasse für den Netzanschluss der Anlage. Dazu habe sie sich mit der Gemeinde, dem Zweckverband Breitband-Bodenseekreis sowie den Stadtwerken am See abgestimmt. Die etwa 2,5 Kilometer lange Leitung soll somit für die Verteilung des lokal erzeugten Grünstroms zwischen den Ortschaften des Kreises sorgen.

Investor ist die Bechinger e-Energie GmbH des Eigentümers des Biohofs. Das Gesamtsystem soll bis Februar 2023 in Betrieb gehen.

