Sunoyster startet Schwarmfinanzierung

Das Start-up Sunoyster Systems hat auf der Finanzierungsplattform Fundernation eine Schwarmfinanzierung gestartet und will eine Million Euro in die Expansion des Unternehmens stecken.

Die Sunoyster Systems GmbH ist ein Start-up mit Sitz in Halstenbek bei Hamburg und mit Produktionsstätte auf dem Greentec Campus in Nordfriesland. Derzeit kann man über die Plattform Fundernation in Sunoyster Systems investieren. Die Schwarminvestoren erhalten über die nächsten Jahre einen Anteil am Unternehmensgewinn und zum Ende der fünfjährigen Laufzeit einen Bonuszins, der sich nach der Wertsteigerung des Unternehmens bemisst. Die Schwarmfinanzierung von Sunoyster startet mit 100 Euro. Sie ist mit einem hohen Risiko behaftet, soll aber auch hohe Gewinnchancen bieten.

Sunoyster verfügt über ein Portfolio von Solaranlagen, welche zweiachsig der Sonne nachgeführt werden. Die beiden Sunoystern – die SO16 mit rund 16 m² und die SO8 mit knapp 8 m² Fläche der Parabolspiegel – erzeugen dabei stets Wärme, können zusätzlich aber noch Strom generieren. Der PV-Mover mit neun PV-Modulen erzeugt ausschließlich Strom. Mit diesen frei skalierbaren Anlagen kann man jeden beliebigen Energiebedarf mit Sonnenkraft decken, von 100% Wärme bis 100% Strom.

Schon durch die ambitionierten Klimaschutzpläne der Bundesregierung im Koalitionsvertrag sollen sich die Märkte für Solarstrom und -wärme nach Einschätzung des Unternehmens in den nächsten Jahren jeweils verdreifachen. Diese positive Marktentwicklung wird noch weiter beschleunigt werden durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine, wodurch Deutschland und ganz Europa im Wärme- und Stromsektor schnellstmöglich unabhängig von russischen Energielieferungen werden möchten. Im Vertrieb spürt Sunoyster Systems für das gerade serienreif werdende Portfolio eine dementsprechend große Nachfrage. Allein in Deutschland im März 2022 hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge mehr Stück verkauft als weltweit im gesamten Jahr 2021.

Die Schwarmfinanzierung von Sunoyster ist unter diesem Link zu finden.

21.6.2022 | Quelle: Sunoyster Systems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH