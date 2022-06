Sono profitiert von Nachfrage für Fahrzeug-PV

Der Solarautoentwickler Sono Motors hat sein B2B-Solargeschäft im ersten Quartal 2022 ausbauen können. Das Unternehmen sieht sich ferner gut unterwegs in Richtung Serienproduktion des Fahrzeuges Sion.

Die Sono Group N.V. berichtet über eine wachsende Nachfrage ihrer Photovolatik-Produkte für Fahrzeuge. Wie das Unternehmen mitteilte, sei die Diversifizierung des Geschäftsbereichs Sono Solar auf einem vielversprechenden Weg. Bis heute hat der Münchner Spezialist für Solarmobilität Vereinbarungen mit 18 Unternehmen weltweit geschlossen. ES gehe dabei darum, die patentierte Sono-Solartechnologie in einer Vielzahl von Fahrzeugarchitekturen wie Bussen, Anhängern, Lastwagen und Wohnmobilen einzusetzen. Bei den Vereinbarungen handele es sich um Bestellungen und unverbindlichen Absichtserklärungen. Der Umsatz aus der Integration der unternehmenseigenen Solartechnologie und die Services von Sono Digital im ersten Quartal 2022 war höher als im gesamten Jahr 2021.

„Wir bauen unser Sono Solar-Geschäft schnell aus und haben unseren B2B-Kundenstamm erfolgreich vergrößert. Seit März dieses Jahres trägt unsere firmeneigene Solartechnologie zum Klimaschutz bei“, so Laurin Hahn, CEO und Mitgründer von Sono Motors. Denn sie reduziere den CO2-Ausstoß im öffentlichen Nahverkehr Münchens. Sono greife auf eine eigens entwickelten Plattform zurück. Sie sei für Fahrzeuge und Branchen wie Busse, Kühltransporter und Logistik geeignet. Ziel sei ferner, dass das Geschäft zu diversifizieren. Das B2B-Solargeschäft 2022 soll sich als strategisches Standbein neben dem Solar-Elektroauto Sion etablieren.

Zu den neuen Partnern gehören CHEREAU S.A.S., ein führender Hersteller von Kühltransportern in Europa, und der deutsche Logistikriese Rhenus. Je nach Anwendungsfall, Größe und Art der Solar-Integration ermöglicht die leichte und anpassungsfähige Plattform von Sono Motors jedem Kunden in der Transportbranche, Kosten und Emissionen in ihren Flotten zu senken.

Auf dem Weg zur Serienproduktion

Sono Motors habe ferner weitere wichtige Schritte zur Serienproduktion des weltweit ersten preiswerten Solar-Elektroautos (SEV) Sion unternommen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf der Verbesserung der Qualität, der Erprobung und der Geschwindigkeit des SEV-Programms. Der Bau der Rohkarosserien für die Serienvalidierung sei ein wichtiger Schritt. Die Endmontage der Fahrzeuge für die Serienvalidierung findet ferner in der Nähe des Firmensitzes in München statt. Unter den montagefertigen Teilen befinden sich auch selbst entwickelte Solarmodule der nächsten Generation. Die Fahrzeugflotte wird zudem zur Serienvalidierung, Optimierung, Homologation und für Crashtests eingesetzt.

Während das Fahrzeugprogramm für die Serienvalidierung voranschreitet, bereitet das Entwicklungsteam von Sono Motors mit dem finnischen Auftragsfertiger Valmet Automotive weiter die Serienproduktion vor. Alle nötigen Arbeitspakete sind angelaufen und Ingenieur:innen beider Unternehmen arbeiten bereits eng zusammen, um die aktuelle Fahrzeuggeneration zu verbessern und die Produktion vorzubereiten. Das Unternehmen plant die Aufnahme der Produktion (SOP) in der zweiten Jahreshälfte 2023.

Sono Motors hat sich zum Ziel gesetzt, eine Produktion aufzubauen, die zu hundert Prozent erneuerbare Energie nutzt. Bis 15. Mai 2022 lagen bei Sono Motors über 18.000 private Reservierungen für den Sion vor. Die durchschnittliche Anzahlung beträgt 2.310 € bei einem entsprechenden Nettoverkaufsvolumen von 393 Millionen €, vorausgesetzt, dass alle Reservierungen in Verkäufe umgewandelt werden. Die meisten Reservierungen für den Sion kommen nach wie vor aus Deutschland, aber auch aus Ländern wie Österreich, Schweiz und den Niederlanden verzeichnet das Unternehmen steigende Zahlen.

Ausblick für 2022

Im ersten Quartal 2021 belief sich der Verlust aus dem operativen Geschäft auf 25,5 Millionen (Mio.) Euro (Q1 2021: 6,9 Mio. Euro). Der Nettoverlust betrug ferner 25,9 Mio. Euro (Q1 2021: 9,2 Mio. Euro). Als wichtige Meilensteine im Jahr 2022 sieht Sono Motors die Präsentation von Serien-Validierungsfahrzeugen während eines Community-Events im Sommer und die Nominierung aller Serienlieferanten bis Ende des dritten Quartals. Als Finanzprognose für 2022 erwartet Sono Motors weitere Umsätze aus dem Solar-Geschäft, den Großteil für das vierte Quartal.

22.6.2022 | Quelle: Sono | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH