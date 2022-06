Profine und Wirth gründen Energie- und PV-Tochter

Der deutsche Kunststoffspezialist Profine nimmt die Energieversorgung in die eigenen Hände. Zusammen mit der Wirth Gruppe hat er eine Tochter für Energie- und PV-Versorgung gegründet.

Die Profine Group aus Troisdorf und die Wirth Gruppe aus Waghäusel haben einen gemeinsamen Energiedienstleister, die Profine Energy GmbH mit Sitz in Waghäusel, gegründet. Das teilten beide Unternehmen mit. Aufgabe sei es, die 29 Standorte des Kunststoffspezialisten Profine in 23 Ländern mit eigenen Photovoltaikanlagen auszurüsten. So sollen sie von aktuellen Strompreisentwicklungen und den großen Energiekonzernen weitgehend unabhängig werden. Das trage ferner zur Versorgungszuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit der Standorte bei.

Profine Energy werde sich ferner in nationalen und internationalen Energieprojekten engagieren. Ziel des Unternehmens ist die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien im In- und Ausland. Dazu gehören die Projektierung, Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Außerdem zählen Batteriespeichern und Anlagen regenerativer Energieerzeugung aus Wind und Biomasse dazu. Geplant sind eigene Projekte und Leistungen für Partnerunternehmen.

Die Kunden der Profine Group können ebenfalls vom Know-how des Energiedienstleisters profitieren. Denn sie können in gemeinsamen Projekten die eigene Energiezukunft umwelt- und klimafreundlich gestalten.

Dr. Peter Mrosik, Geschäftsführender Gesellschafter der Profine Group: „Profine steht für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Dazu haben wir eine klare Haltung und Vision. Vor diesem Hintergrund sind die Gründung der profine Energy GmbH sowie die Investitionen in erneuerbare Energien ein weiterer konsequenter Schritt. Wir laden alle unsere Partner ein, uns auf unserem Weg zu begleiten.“

Markus Wirth, Wirth Gruppe: „Das Ziel ist eine Gesamtstrategie, mit der sämtliche internationalen Standorte auf grüne Energien umgestellt werden. Dazu haben wir einen professionellen Plan entwickelt. Wir bringen die Kompetenz aus zahlreichen Solarprojekten mit in die Partnerschaft ein und werden herausfordernde Projekte entwickeln.“

23.6.2022 | Quelle: Profine | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH