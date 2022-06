Startup Caeli Wind sichert sich Kapital zur Expansion

Caeli Wind bietet eine Plattform, um das mögliche Potenzial von Standorten für die Windenergie schnell zu ermitteln und Projektierer mit Eigentümern zusammenzubringen. Nun hat das Startup eine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen.

Das Berliner Startup Caeli Wind hat sich in einer ersten Finanzierungsrunde Kapital in siebenstelliger Höhe gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, haben sich Investoren aus der Erneuerbaren-Energien-Branche und dem Startup-Sektor beteiligt. Damit stelle die Ausgründung aus der LBD-Beratungsgesellschaft die Weichen auf Wachstum. Weitere Finanzierungsrunden sind nach dem offiziellen Launch geplant. Derzeit läuft eine offene Betaphase.



Caeli Wind vereinfache den Prozess zur Identifikation, Analyse und Planung von Windenergieanlagen. Das Startup bringe relevante Daten und Akteure mithilfe einer digitalen Lösung zusammen. Es gehe dabei darum, das Angebot für Windkraftflächen zu vergrößern und zu bündeln. Die Plattform helfe dabei, potenzielle Standorte in Deutschland zu identifizieren – und bereitet ein Set aus unterschiedlichen Datenquellen zur Entscheidungshilfe auf. Damit schaffe Caeli Transparenz und reduziere Risiken und Transaktionskosten beim Bau von Onshore-Windkraftanlagen.

Potenzial mit wenigen Klicks ermessen

Auf der Internetplattform des Startups können Grundstücks-Eigner ferner mit wenigen Klicks prüfen, ob ihre Grundstücke für Windenergie geeignet sind. Außerdem ließen sich mögliche Renditen errechnen und Grundstücke über einen eigenen Marktplatz zur Verpachtung anbieten. Windkraft-Projektierer können sich für die angebotenen Flächen bewerben und Gebote abgeben. Grundstückseigentümer können zum Beispiel Landwirte, Forstbesitzer, Genossenschaften oder Kommunen sein.



Die Windkraft an Land ist einer der Schlüssel, um Deutschland unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen. Gleichzeitig steht die Branche vor mehreren Herausforderungen:

Geeignete Flächen sind rar – zudem ist der Analyse-Aufwand hoch;

die Flächeneigner sind zahlreich, kleinteilig verstreut und schwer anzusprechen;

die Aufwände für Planung und Genehmigung sind drastisch gestiegen.

Caeli Wind reduziere die Aufwände und Kosten für Planung und die Vorbereitung der Genehmigung durch Digitalisierung signifikant – von Monaten auf z.T. wenige Stunden. Die Plattform führe dabei alle relevanten Datenpunkte für eine Analyse zusammen. Dazu zählen etwa Infrastruktur, Flächenrestriktionen und Windgeschwindigkeit. So ließen sich Herausforderungen und Chancen eines Grundstücks schnell abschätzen.



„Wir bieten mit Caeli Wind eine radikal einfache Plattform mit einzigartiger Analytik, die den fragmentierten Wind-Onshore-Markt konsolidiert“, erklärt Heiko Bartels, Geschäftsführer der LBD und der Caeli Wind GmbH.

23.6.2022 | Quelle: Caeli Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH