Top-Brand-PV-Siegel für QCells in Europa, USA und Australien

Der Modulhersteller QCells ist erneut unter den Firmen, die EuPD Research als "Top Brand PV" auszeichnet.

Das Bonner Marktforschungsunternehmen EuPD Research vergibt das Siegel „Top Brand PV“ regelmäßig in mehreren Kategorien, zum Beispiel Module, Batterien und Großhandel. Grundlage dafür ist die Umfrage „Global PVInstaller Monitor“. Firmen, die darin besonders gute Bewertungen erhalten, werden ausgezeichnet.

Der Modulhersteller QCells erhielt das Siegel zum neunten Mal in Europa, zum siebten Mal in Australien und erstmals auch in den USA. Neun Auszeichnungen in Folge hätten bisher „nur eine Handvoll Solarhersteller“ erreicht, heißt es in der EuPD-Pressemitteilung. Insgesamt erhielten in diesem Jahr 46 Unternehmen von EuPD Research die Auszeichnung „Top Brand PV 2022“.

Q-Cells schneidet auch in anderen PV-Rankings gut ab

Zur Rolle von QCells auf dem Markt verweist EuPD Reasearch auf den Wood Mackenzie-Bericht „Q1 2022 US PV Leaderboard“. Diesem zufolge liege QCells 2021 in den USA sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen PV-Analgen auf Platz 1. Diese Platzierung halte das Unternehmen bereits seit 14 Quartalen im Privatkundenmarkt und seit drei Geschäftsjahren im gewerblichen Markt. Die USA sind laut EuPD Research der global zweitgrößte Markt für Solarenergie. Auch beim „Live & Living“ Award, der auf einer Umfrage des des Deutschen Instituts für Service-Qualität beruht, schnitt QCells mit „gut“ ab. In der Kategorie Solartechnik lag das Unternehmen damit gleichauf mit IBC Solar und Solarwatt. Die Bewertung „sehr gut“ erreichte in der Umfrage kein Solarunternehmen.

Technisch punktete QCells laut EuPD Research als erster Hersteller mit Einführung der PERC-Technologie in der Massenproduktion. Mit der firmeneigenen Q.antum-Technologie sei das Unternehmen nun Vorreiter in der Branche. Die auf dieser Technologie basierende Modulserie Q.Peak Duo erhielt vom amerikanischen Institut PVEL die Auszeichnung „Top Performer“. Diese Auszeichnung erreichten 2022 insgesamt 122 Module von 25 Herstellern.

Die Weiterentwicklung Q.antum Neo soll einen Zellenwirkungsgrad von mehr als 24 Prozent ermöglichen. Noch in diesem Jahr will QCells die neue Technologie bei seiner Flaggschiff-Serie Q.Tron in Europa und den USA einführen.

28.6.2022 | Quelle: EuPD Research | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH