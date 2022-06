25-MW-Photovoltaik-Anlage für Logistik-Zentrum in Rotterdam

Verteilt auf zehn Dächer des Logistikunternehmens DHG im Hafengebiet von Rotterdam will Goldbeck Solar eine PV-Anlage mit 25 MW Leistung errichten.

Die Bauarbeiten für das Projekt „Smartlog Maasvlakte“ sind laut Goldbeck Solar bereits Ende Mai gestartet. Die zu bebauenden Dächer haben gemeinsam eine Fläche von 210.000 Quadratmeter. Kunde ist der niederländische Solarpark-Betreiber Sunrock. Die beiden Unternehmen haben schon mehrere Projekte zusammen realisiert. Noch in diesem Jahr will Goldbeck Solar das Photovoltaik-Projekt auf dem Logistik-Zentrum an Sunrock übergeben.

“Ein besonders spannendes Projekt, nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch aufgrund seiner einzigartigen Lage”, sagt Tobias Friedrich, der Goldbeck Solar Netherlands leitet. Das Logistikzentrum wurde auf einer gewonnenen Landzunge errichtet. Das Nordseeklima mit viel Wind, Sand und natürlich salzhaltiger Luft stellt daher hohe Ansprüche an die Solarmodule.

Logistik-Gebäude von Anfang an für Photovoltaik ausgelegt

Goldbeck ist an dem Standort bereits aktiv gewesen. Das Schwesterunternehmen Goldbeck Bau hat nämlich zuvor die Gebäude errichtet, auf denen nun die Solaranlagen entstehen sollen. Wegen dieser Synergien fiel es leichter, die Eignung der Gebäude für die Solarnutzung von Anfang an sicherzustellen.

Goldbeck Solar betont, alle möglichen Dachflächen zu belegen, sei angesichts der knappen Flächen für die Photovoltaik in den Niederlanden der richtige Weg. Auch andere Firmen nutzen die riesigen Dachflächen ihrer Logistik-Zentren für Megawatt-Photovoltaik-Anlagen. Einige Unternehmen haben entsprechende Rahmenverträge geschlossen, die sich auf mehrere Standorte beziehen. Ein Beispiel hierfür ist BayWa r.e. mit dem britischen Immobilienunternehmen Segro.

29.6.2022 | Quelle: Goldbeck Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH