Kraftwerk-Sparte von Hanwha Qcells wird Q Energy

Der Hanwha-Konzern sortiert sich neu. Unter der Marke Q Energy sollen drei Unternehmen ab heute das Projektgeschäft in Europa betreuen.

Die frühere Kraftwerk-Sparte „Green Energy Solutions“ (GES) der Hanwha Qcells GmbH wird zur Q Energy Europe GmbH. Gemeinsam mit der Q Energy France SAS wird sie zur neuen Holdinggesellschaft Q Energy Solutions SE gehören in Berlin. Diese wiederum ist eine direkt Tochterfirma der Hanwha Solutions Corporation, einem koreanischen Konzern mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Die neu aufgestellte Q Energy Gruppe soll erneuerbare Energielösungen im Kraftwerksmaßstab in Europa entwickeln. Dazu gehören Solarenergie, On- und Offshore-Windenergie, Energiespeicher und grüner Wasserstoff. Projekte im privaten und gewerblichen Bereich bleiben beim Schwesterunternehmen Qcells.

Hinter der neuen Struktur und der neuen Marke will die Q Energy Gruppe die bis zu 20 jährige Erfahrung Projektportfolio aus den Vorgängerfirmen übernehmen. Die drei Unternehmen der Q Energy Gruppe werden 300 Mitarbeitende in sechs europäischen Ländern haben.

Die Q Energy Europe führt das Know-how der GES aus gut 1 GW abgeschlossenen Photovoltaik-Projekten fort. Ihr Hauptsitz ist in Berlin. Zudem besteht ein Büro in Madrid, ein Standort in Portugal ist geplant.

Die Q Energy France besteht erst seit März 2022 unter ihrem neuen Namen. Sie hat unter ihrem vorherigen Eigentümer, der RES-Gruppe, rund 1 GW Wind- und Solarenergie-Projekte in Frankreich abgeschlossen. Sie hat ihren Hauptsitz in Avignon und betreibt sechs Regionalbüros in Frankreich.

Q Energy startet mit 12 GW Projektvolumen ins Kraftwerk-Geschäft

Das Entwicklungsportfolio der neuen Firmengruppe beziffert Q Energy mit 12 GW. Es setze sich aus 9,25 GW Photovoltaik-, 2,25 GW Windenergie- und 500 MW Speicherkapazität zusammen. Darunter sind auch integrierte Projekte, die mehrere Technologien verbinden. Wasserstoff-Projekte sollen noch hinzukommen. Die Leistungen umfassen das gesamte Projektgeschäft von der Entwicklung, Planung und dem Bau (EPC), Betrieb und Wartung (O&M) bis zur Vermarktung der Energie (IPP).

Die meisten Projekte sind in Frankreich angesiedelt (5 GW), gefolgt von Spanien (4 GW), Portugal (2 GW) und Deutschland (1 GW). „In naher Zukunft“ will Q Energy auch in Italien, Großbritannien und den Niederlanden aktiv werden, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei setze Q Energy auf die Kombination seiner Stärken als Global Player mit denen eines lokalen Partners.

Ziel der Q Energy ist es, zu einem führenden Unternehmen in Europa zu werden. „In den kommenden drei Jahren werden wir unser Unternehmen in allen Bereichen rasch auf etwa die doppelte Größe ausbauen“, sagt Sagt Sang Chull Chung, CEO der Q Energy Solutions.

01.07.2022 | Quelle: Q Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH