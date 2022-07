Die Baywa re Solar Energy Systems GmbH, Großhändler von Photovoltaik-Komponenten und Teil der Baywa re AG, baut den Standort am Hauptsitz in Tübingen aus. In den nächsten Monaten sollen dort Neubauten für Büros, Logistik- und Lagerflächen fertiggestellt werden.

„Durch unser starkes Wachstum in den letzten Jahren – allein in den letzten 24 Monaten hat sich die Zahl der Mitarbeitenden in Tübingen verdoppelt – mussten wir Büro- und Lagerflächen in Tübingen und Umgebung anmieten. Wir freuen uns darauf, durch den modernen und nachhaltigen Neubau bald den Großteil der Mitarbeitenden an einem zentralen Ort zusammenbringen zu können. So können wir die Energiewende optimal unterstützen“, sagt Alexander Schütt, Geschäftsführer der Baywa re Solar Energy Systems GmbH.

Richtfest für großen Neubau

Am Hauptsitz der Baywa re Solar Energy Systems GmbH in Tübingen befinden sich Büros. Außerdem unterhält das Unternehemn dort eines von zwei Zentrallagern in Deutschland mit bisher circa 20.000 Quadratmetern Lagerfläche. Nun werden weitere 11.000 Quadratmeter Logistikflächen und Lagerhallen für Photovoltaik-Systemkomponenten entstehen.

Bis Sommer 2023 wird dann in nachhaltiger Bauweise ein hochmodernes Bürogebäude mit einer Geschossfläche von 2.700 Quadratmetern fertiggestellt werden. Die zukünftigen Gebäude sind als Plusenergiehäuser konzipiert, d.h. sie produzieren mehr Energie als sie verbrauchen. Baustoffe wie Holz und Glas werden die Gestaltung der Gebäude dominieren.

Baywa re Solar Energy Systems betreibt größte PV-Dachanlage Tübingens

Zusätzlich zu der bereits auf dem Bestandsgebäude installierten 515-kW-Photovoltaik-Anlage will Baywa re Solar Energy Systems auf den Dächern der Neubauten und gebäudeintegriert an drei Fassaden weitere Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 1,2 MW installieren. Man wird damit die eigenen Einschätzungen zufolge größte PV-Dachanlage in Tübingen betreiben.

Auf den Neubauten erzeugt man damit fast doppelt so viel Strom als man dort verbrauchen wird. Der Solarstrom dient neben der Strom- auch der Wärmeversorgung und Klimatisierung der Gebäude durch Heiz- und Kühldecken. Daneben sind auch der Betrieb von Flurförderfahrzeugen in den Lagerhallen und die Versorgung von über 50 Wallboxen für das Laden von Elektroautos und E-Bikes sichergestellt. Ein Solarspeicher mit 1 MWh Kapazität unterstützt das Gesamtkonzept, das die viel geforderte Sektorenkopplung in die Tat umsetzt. Auf den Einsatz fossiler Energie kann bilanziell verzichtet werden.

4.7.2022 | Quelle: Baywa re | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH