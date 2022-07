Der Windpark Schmölln II in der Uckermark ist laut dem Batterieanbieter Smart Power die erste Wind-Speicher-Kombination, die über die Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur realisiert wurde.

Bei der ersten bundesweiten Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur hatte ein Wind+Speicher-Projekt in der brandenburgischen Uckermark im September 2020 den Zuschlag erhalten. Es ist bis heute deutschlandweit das erste und einzige derartige Projekt im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes.

Im Windpark Schmölln II realisierte Juwi zwei Windkraftanlagen vom Typ Vestas V136 mit einer Nennleistung von je 3,6 MW. Den dazugehörigen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 3 MWh hat Smart Power errichtet und nun in Betrieb genommen. Die Anlage trägt zur Versorgungssicherheit und Netzstabilität bei, denn dank des Lithium-Ionen-Speichers kann auch in windarmen Zeiten Ökostrom in das Stromnetz eingespeist werden. Ein- und ausgespeichert wird ausschließlich der vor Ort erzeugte Ökostrom aus den beiden Anlagen des Windparks Schmölln II, so sieht es die Verordnung zu den Innovationsausschreibungen der Bundesnetzagentur vor.

Wind+Speicher-Projekt mit klimatisiertem Isoliercontainer

Der Speicher besteht aus einem 40 Fuß High Cube Container, einer Energiestation mit Mittelspanungsschaltanlage sowie einem Trafo und Wechselrichter und ist an das 20 KV Netz angeschlossen. Bei dem Batteriecontainer handelt es sich um einen klimatisierten Isoliercontainer, um die Batterien möglichst schonend zu behandeln und somit eine lange Lebensdauer zu garantieren. Verbaut sind insgesamt 28 Racks mit jeweils 12 Batteriemodul-Einschüben, die in Summe eine Leistung von 3,0 MW erbringen können.

Durch seinen Aufbau soll das System eigensicher sein. Zudem schaltet es sich im Fehlerfall selbstständig ab. Das Klimatisierungskonzept sieht vor, den Wechselrichter nur passiv zu kühlen, während man den Batterieraum aktiv kühlt und heizt. Dies erforderte eine räumliche Trennung von Wechselrichter und Batterien, was aber zu einer erhöhten Systemsicherheit beiträgt.

Aktuell realisieren Juwi und Smart Power in Baden-Württemberg ein weiteres Speicherprojekt in Verbindung mit erneuerbaren Energien. Anfang 2023 soll der 9,8 Megawatt starke Solarpark Seckach mit einem Batteriespeicher mit 3,7 MWh Speicherkapazität ans Netz gehen. Das Mannheimer Energieunternehmen MVV betreibt die Anlagenkombination im Neckar-Odenwald-Kreis.

