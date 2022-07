Photovoltaik-Contracting für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Qcells hat eine Contracting-PV-Anlage auf dem Dach eines Gebäudes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Karlsruhe errichtet. Das Gebäude wird von der Bundesanstalt für Wasserbau genutzt.

Qcells hat in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Unternehmen 4e Gruenstromen eine Photovoltaik-Contracting-Anlage mit 1.478 Photovoltaik-Modulen zur Eigenstromversorgung auf einem Gebäude der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in Karlsruhe errichtet. Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) hat von der BImA die Liegenschaft angemietet. Die Anlage mit 525 kW Leistung soll mehr als 536.000 kWh an klimafreundlichem Strom pro Jahr für den Betrieb der BAW produzieren.

Photovoltaik-Contracting bietet Vorteile für Kunden

Die Errichtung der Photovoltaik-Anlage erfolgte über das Modell Power Contracting. Dabei errichtet Qcells auf eigene Kosten eine Solaranlage auf dem Dach des Eigentümers. Und deckt aus der produzierten Solarenergie einen Anteil des Strombedarfs des Unternehmens. Die über den Verbrauch des Kunden hinausgehende Strommenge aus der PV-Anlage vermarktet Qcells zusätzlich direkt. Für den Kunden sollen sich mehrere Vorteile ergeben. Einerseits müssen sie keine Mittel für die Errichtung und den Kauf einer Solaranlage aufwenden. Andererseits übernimmt Qcells als Pächter der Dachfläche zugleich auch die Betriebsführung und Wartung der Photovoltaik-Anlage. Zudem soll sich für den Kunden durch dieses Photovoltaik-Contracting-Modell ein attraktives Strompreisgefüge ergeben. Diese soll sich unterhalb der üblichen Preise für Gewerbestrom befinden.

„Wir haben ein großes Interesse daran, die Betriebskosten für die Nutzer unserer Immobilien auf ein möglichst attraktives Niveau zu bringen. Dazu gehören natürlich auch die Kosten, die für Energie benötigt werden. Als Unternehmen des Bundes fühlen wir uns natürlich zudem der Erreichung der Klimaziele der Bundesregierung verpflichtet. Wir tragen gern dazu bei, den CO 2 -Ausstoß durch die konsequente Einbindung von Solarenergie für die Versorgung der von uns betreuten Immobilien zu verringern. Durch den Einsatz einer Photovoltaik-Anlage können Nutzer unserer Liegenschaften wesentliche Teile ihres Energiebedarfes einfach mit selbst produziertem Solarstrom zu sehr attraktiven Konditionen abdecken. So tragen wir zur Senkung der Energiekosten bei“, sagt Eva Vohburger von der BImA.

7.7.2022 | Quelle: Qcells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH