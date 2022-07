Photovoltaik: Ecoligo bietet Solarstrom in Nigeria an

Das Solarstromunternehmen Ecoligo bietet seinen Finanzierungsservice nun auch in Nigeria an. Ein erstes von Crowdinvestoren zu finanzierendes Vorhaben verfügt über 91 Kilowatt Leistung.

Der PV-Serviceanbieter Ecoligo expandiert in Afrika weiter nach Nigeria. Das teilte das Berliner Unternehmen mit, das crowdfinanzierte Projekte in Schwellenländern umsetzt. Als erstes Projekt installiert Ecoligo für das Fertigungsunternehmen TLM Investment Limited in Lagos eine Solaranlage mit einer Leistung von 178 kWp.

Nach Ghana, Kenia, Côte d’Ivoire und Uganda ist Nigeria damit das fünfte afrikanische Land, in dem Ecoligo aktiv ist. Der Staat biete gute klimatische Voraussetzungen für die Solarstromerzeugung. Große Teile von Bevölkerung und Wirtschaft seien jedoch nicht an das Stromnetz angebunden. Sie versorgen sich stattdessen häufig über umweltschädliche und störungsanfällige Dieselgeneratoren mit Elektrizität. Die eigene Produktion von Solarstrom aus Photovoltaikanlagen bietet lokalen Unternehmen dagegen die Chance auf eine günstige, umweltschonende und zuverlässige Energieversorgung. Der Solar-as-a-Service-Anbieter baut ferner sein lokales Netzwerk im Land aus.

Module von Jinkosolar

Im Rahmen einer ersten Phase geht es bei der Photovoltaikanlage um ein Aufdach-System mit einer Leistung von 91 Kilowatt Spitzenleistung (kWp) mit 167 Solarmodulen von Jinkosolar des Modells Tiger Pro JKM550M-72HL4 sowie zwei Wechselrichtern der Firma Huawei Technologies. Der erwartete Stromertrag beträgt 123 Megawattstunden pro Jahr. Die als Fremdkapital geltenden Einlagen erhalten bei einer Gesamtfinanzierung von 99.000 Euro einen regulären Zins von sieben Prozent per annum.

Der Endkunde TLM sei und bleibe ans Stromnetz des staatlichen Energieversorgers angeschlossen. In der Nacht oder an bewölkten Tagen beziehe das Unternehmen weiterhin Strom aus dem Netz.

“Auf Solarenergie umzusteigen ist für Unternehmen in Schwellenländern oft mit großen, vor allem finanziellen Hürden verbunden. Oftmals stößt die Finanzierung von Prosumer-Anlagen durch heimische Banken auf Schwierigkeiten und auch das technische Know-how ist in der Breite nicht vorhanden”, so Martin Baart, CEO und Co-Gründer Martin Baart. “Daher engagiert sich ecoligo in Nigeria, um dort den Ausbau von Solaranlagen durch private Investments und in Kooperation mit EPC-Partnern vor Ort voranzutreiben.”

11.7.2022 | Quelle: Ecoligo