Enviria und Q Energy entwicklen 500 MW PV-Freiflächen

Enviria und die Hanwha-Tochter Q Energy planen Freiflächen in Deutschland in einem Umfang von 500 Megawatt. Q Energy hat weltweit eine Pipeline von mehr als 7 Gigawatt.

Die Photovoltaik-Unternehmen Enviria und Q Energy haben einen Rahmenvertrag über die gemeinsame Entwicklung eines 500-MW-Portfolios an Freiflächenprojekten in Deutschland geschlossen. Das Portfolio besteht aus mehr als 30 Photovoltaik-Projekten, die über ganz Deutschland verteilt sind. Sie verfügen ferner über individuellen Projektgrößen zwischen 2 und 70 Megawatt (MW). Die avisierten Fertigstellungsterminen liegen zudem zwischen 2023 und 2025. Für den Großteil der Projekte ist ein Betrieb im Rahmen eines PPA (Power Purchase Agreement) vorgesehen. Andere Teile des Portfolios werden an den kommenden Ausschreibungen im Rahmen des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG) teilnehmen.

Die Transaktion zwischen Enviria udn Q Energy stelle ferner eines der größten PPA-Solar-Projektgeschäfte im wachsenden deutschen PV-Markt dar. Für Enviria sei es gleichzeitig das bislang größte Erneuerbare-Energien-Projekt. Der Abschluss sei dabei ursprünglich im März 2022 mit der Downstream-Sparte „Green Energy Solutions (GES)“ der Hanwha Qcells GmbH erfolgt. Der Vertrag ging jetzt auf die umfirmierte Q Energy über. Deren Gruppe besteht aus einer Holding mit zwei Tochtergesellschaften.

„Wir haben die nötigen Flächen sowie das Finanzierungskapital gesichert, die Projekte strukturiert und geplant“, sagt Melchior Schulze Brock, Gründer und CEO der Enviria . „Jetzt können wir mit ihrer Umsetzung beginnen.“

Sang Chull Chung, CEO der Q Energy Gruppe, sagte: „Mit mehr als 1 GW erfolgreich fertiggestellter Solarkraftwerke und einer aktiven Pipeline von über 7 GW erweitern wir derzeit unser Portfolio von Solar- und Windenergie bis hin zu großen Energiespeichern.“

12.7.2022 | Quelle: Q Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH