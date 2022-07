Belinus: Markteintritt Deutschland mit Glas-Glas-Modulen

Die belgische Belinus geht in Deutschland mit ihren schwarzen Glas-Glas-Modulen an den Start. Das Unternehmen verspricht hohe Wirkungsgrade.

Der belgische Solarmodulhersteller Belinus geht in Deutschland an den Start. Dort bietet er nun seine Glas-Glas-Module mit interdigitalen Rückkontakt-Solarzellen (IBC) an. Wie das Unternehmen mitteilte, erzielen die Module aufgrund der verringerten Abschattung auf der Vorderseite der Zelle eine höhere Effizienz. Gleichzeitig lasse das absorbierte Licht auf der Rückseite der Zelle Elektron-Loch-Paare sammeln. Belinus biete als einziges Unternehmen der Photovoltaik solche Module an.

„Die Kombination von IBC-Technologie mit ultra-schwarzen Glas-Glas PV-Modulen sind unsere meistverkauften Nischenprodukte in den Beneluxländern.“ Das sagt Francis Rome, Vorstandsvorsitzender von Belinus. „Jetzt treten wir mit dem gleichen Ziel in den deutschen Markt ein. Wir haben gerade das M8 Ultra-Black Knight IBC 390W herausgebracht. Es kommt mit einem Wirkungsgrad von bis zu 21,6 Prozent.“

Die Module bestehen ferner aus IBC-Zellen vom N-Typ mit einem Wirkungsgrad von 25,5%. Mit einer Leerlaufspannung von 41,9V und einer Kurzschlussspannung von 11,8A wiegt das Modul 23,5kg, die Maße liegen bei 1727 x 1039 x 30mm. Sie sind bei Betriebstemperaturen von -40 bis +85 Grad Celsius einsetzbar und haben einen Temperaturkoeffizienten von -0,288% pro Grad Celsius.

Die Module stammen aus europäischer Produktion, sind ultra-schwarz und verfügen über eine Rundum-Garantie von 35 Jahren. Belinus produziert neben Solarmodulen auch Energiespeicherbatterien für den Heimgebrauch und ist seit 2015 am Markt. Mit Hauptsitz in Thor Park in Genk (Belgien) ist das Unternehmen in mehr als 10 Ländern tätig.

13.7.2022 | Quelle: Belinus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH