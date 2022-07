Trina steigert Wirkungsgrad für große PERC-Zellen

Trina Solar hat die Effizienz seinen großflächigen PERC-Solarzellen gesteigert. Der Wirkungsgrad betrage nun 24,5 Prozent.

Der chinesische Photovoltaikproduzent Trina berichtet von einer weiteren Steigerung beim Wirkungsgrad von PERC-Solarzellen mit einer Größe von 210×210 Millimeter. Demnach habe das Unternehmen eine Effizienz von 24,5 Prozent erreicht. Ein firmeneigenes Institut habe den Rekord erzielt, beschätigt ferner durch das National Institute of Metrology in China. Es sei zudem das 24. Mal, das Trina Solar einen neuen Rekord aufgestellt habe.

Um diese Effizienz zu erzielen, kämen in den PERC-Zellen unter anderem mehrere Antireflexionsschichten und ultrafeine Metallisierungsfinger zum Einsatz.

„Wir sind stolz, die neuesten Errungenschaften unseres technischen Teams bekannt zu geben“, sagte Dr. Yifeng Chen, Leiter des High Efficiency Cell and Module R&D Center bei Trina Solar. „PERC ist eine sehr ausgereifte industrielle Technologie mit niedrigsten Kosten. Wir sind bestrebt, kontinuierliche F&E-Investitionen in die Technologie der Massenproduktion zu tätigen.“

Trina will die im Labor erreichte Effizienz nun in den industriellen Prozess überführen, um für die Massenproduktion zur Verfügung zu stehen. Die Chinesen erwarten dabei, dass die Industrialisierung der neuesten Effizienz von 210mm-Zellen in einem sehr schnellen Tempo erfolgt. Dafür wolle das Unternehmen mit Partnern der gesamten Wertschöpfungskette kooperieren.

